男子抢劫杀人潜逃16年后成寺庙住持

力天佑的身上，有很多种标签。在江苏泗阳，他是德高望重的“大师父”，是中医，是寺庙住持；在1500公里外的广州番禺，他的代号是“红桃五”，他是杀人者，逃犯。
2002年1月7日，广州番禺发生一起杀人案，一名男子在出租屋内被劫杀。警方查明，作案人员共有四人，其中三人不久后归案，主犯力天佑一直在逃。2016年9月，番禺警方通过技术比对，锁定江苏泗阳一名男子与力天佑年龄、外形高度相似，进一步调查后，确认即为力天佑。近日，力天佑被番禺警方抓获。
这16年，力天佑换了身份，遁入空门，成为寺庙住持，并因懂得针灸、推拿，备受当地居民赞誉。
见到警察，力天佑没有抵抗，而是举起双手说，“你们把我带走吧”。
四人作案一人在逃
2002年1月7日，广州番禺区市桥街的一处出租屋内，发生一起命案，一名男子被杀。
新京报记者从番禺警方获悉，现场痕迹勘测后，警方确认，遇害男子姓卢，因窒息而死，死亡时间在前一天晚10时左右。
借助现场痕迹，番禺警方很快锁定作案者为四人。几天后，两名男性嫌疑人耿乐、胡安，以及女性嫌疑人翁红（均为化名）被警方控制。三人的供述，拼凑出一个“仙人跳”式作案过程。
2002年元旦前后，一名为力天佑的男子，找到熟人耿乐和胡安称，自己找到一条发财之路：三人找一处出租屋“埋伏”好，再由一名同伙女性出面，将“有钱人”骗入出租屋，随后实施抢劫。
三人很快就这一“模式”达成一致，在其看来，被劫者碍于多种因素，报警几率较小，得手比较容易。随后，女子翁红加入，承担“诱饵”角色，并提供自己租住的出租屋作为作案场所。
四人团伙将首次合作目标，放在“有钱人”卢某身上。2002年1月6日，力天佑带着耿乐和胡安先行进入出租屋内等待。当晚10时左右，翁红带着卢某回到出租屋，一进入屋内，力天佑等三人合力将卢某推倒在床上，用手捂住嘴巴，用绳索绑住手脚。力天佑从卢某身上搜出两部手机和一个钱包，他将其中一部手机给了耿乐，又给了胡安一千元钱，剩下的则揣入囊中。
分赃完毕，四人发现，床上的卢某已经因窒息而死亡。随后，四人离开出租屋，各自潜逃。随后几天，耿乐、胡安和翁红三人相继被抓，而主犯力天佑则一直在逃。
洗白身份成寺庙住持
事发后，番禺警方组成专案组，针对力天佑的社会关系、可能出现的区域，进行了多次排查，并派出警员赴力天佑位于江苏宿迁的老家调查。
按照番禺警方的说法，力天佑仿佛“人间蒸发”，见不到任何留存于世间的痕迹。在这期间，专案组始终保持工作状态，一旦发现有线索，便会开始核验。
2012年4月，广州警方以扑克牌编号形式，发布一连串通缉令，向全社会征集破案线索，被称为“扑克牌通缉令”。全部54名在逃人员均身负要案，且多年没有线索。其中，力天佑位列“红桃5”。
转机在2016年9月份出现。警方通过大数据比对发现，一名男子外形、年龄等均与力天佑非常接近。不过，这名男子在户籍系统中姓杨，河北吴桥人氏，并在2011年出家。此时，已经是江苏泗洪县一处寺庙的法人代表，成为“住持”。
一组办案人员来到泗洪县的这处寺庙调查，却被告知，住持已经“不在”。一名参与办案的民警告诉新京报记者，在获悉这一情况后，办案人员隐隐觉得，这名住持的身份扑朔迷离。随后，警方分为两组，一组人在寺庙周围进行调查，另一组人赶赴百公里外的宿迁市宿城区，前往力天佑的老家摸查。
此时，警方却发现，这名神秘的住持再一次“人间蒸发”，寺庙僧众以及信徒都表示，联系不上“大师父”。
被抓时准备从天窗逃跑
2017年12月29日凌晨，宿迁市区一处老式居民楼下，几名便衣人员正在蹲守。这些警察来自番禺和宿迁，已经在零度以下的寒风中守候十多个小时。
此前几天，警方连日的排查有了线索。多条关键信息显示，神秘失联的寺庙住持的藏身处，就在宿迁市区一个小区内。多日侦查后，警方锁定了一处目标房屋。
一名参与办案的警官告诉新京报记者，冬日的宿迁，凌晨时分起了浓雾，即便是面对面站着，也看不清对面的人脸。鉴于这一情况，现场人员重新调整了方案，分人守住楼栋的各个出口。清晨6时，警方决定实施抓捕。
现场警员冲进目标房屋后，将正准备从天窗逃脱的“大师父”控制，现场辨认，此人即为警方追捕16年的力天佑。
■ 延展
天窗夹十万现金随时准备逃跑
力天佑在微信朋友圈发布的照片，风格统一：夕阳西下，身穿僧袍的他，站在杨树林里，或是远眺，或是俯身，显得恬淡而有禅意。
不过，所有的照片中，力天佑都没有正面出镜。办案民警称，亡命十六载，力天佑从不以正脸面对镜头。这也是警方在排查时，难以找到图像资料进行佐证的原因。
番禺案发后，25岁的力天佑从广州逃往韶关，小住一段时间后前往云南，最后回到江苏。在此期间，力天佑一直辗转各个寺庙之间，以化名安顿下来。不过，出于“安全”考虑，力天佑一直没有使用真实身份证，也就无法办出家的度牒。
2011年，力天佑托人办了一张身份证，以杨某的身份落户河北吴桥。随后，他用这一身份出家，正式成为僧人，并在泗阳一处寺庙常住。这是一处香火惨淡的小庙，只有几名僧人。力天佑到来后，凭借一手针灸、推拿的手艺，免费帮助周边居民治病，获得附近乡民认可。紧随而来的，是越来越多的布施。
几年之后，寺庙规模扩大，前来挂单的僧人众多，而力天佑也因为有功，成为寺庙的住持。
风光背后，是难以摆脱的焦虑。一名办案人员说，为了防止被“锁定”，力天佑从不上网，也极少参加公开活动，几乎与世隔绝。此外，他要求所有进出寺庙的人都需要登记身份证，并叮嘱登记人员，对广东籍访客要报备。
正因为这种“谨慎”，办案人员首次到访寺庙，力天佑便有所察觉，他一面交待弟子以“不在”为由搪塞，一面离开寺庙，躲进一辆面包车中。此后半年，依靠一名弟子的帮助，他吃住都在车里。直到2017年6月，才搬进一处老式小区内。
力天佑最后藏身的住所，是一处位于顶楼的房屋，拥有天窗。平日里，天窗一格永远被打开，用一摞10万元的现金顶着。在力天佑的计划中，一旦有风吹草动，自己可以从天窗离开，依靠十万元现金，还可以支撑很长时间。
直到民警进入这处房屋时，10万元现金，依然夹在天窗上。面对办案人员，力天佑没有再抵抗，他举起双手说，“你们把我带走吧”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost