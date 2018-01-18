欧洲应对中国实施“新政”

法国总统马克龙近期对北京进行了首次访问，但其方式与前任们有所不同。正如马克龙担任经济部长时就曾捍卫过的那样，应当与中国达成互惠平等。
中国擅长制定一些有利于本土制造业的规则制度：这一点在汽车制造业达到了顶峰，2019年开始在华汽车制造商必须遵守新能源汽车积分比例要求。这是高明的招数：中国本土企业更为受益，因为它们的总销量比较低，电动汽车比重也比较大。
中国现在已经是世界第二大强国，它不会平白地给任何人送去礼物。“中国制造2025”计划中写明，中国要在多个工业领域占据更多的市场份额。合理吗？从自由主义经济角度讲，当然不；但是从工业政策和扩展实力角度讲，绝对合理。
参与疯狂的以高科技竞赛的中国，在人工智能方面投入了大量资源，也得到了阿里巴巴和腾讯等巨头的协助。中国已经拥有了最为庞大的超级计算机队伍。在生物技术方面，基因治疗也已经起步。中国在量子通信领域也处于领先地位。
在航天领域，中国预计2018年要进行大约38次发射，比任何其他国家都多。
中国考虑的只是规模和速度。这个大国逼着我们重新思考。应当抓住机遇，像在各个领域(科技、外交、军事)都在加速的中国一样尽快发展。
应该放弃由情感关系主导的鸵鸟政策。关心法中关系的众多人士放弃利益冲突吧。法国和德国，单独来讲其体量都不足以捍卫自己的利益。
要与我们的一些欧盟伙伴联合在一起，就从法德合作开始，这是马克龙唯一的机会。
欧洲应当向北京学习，支持自己的制造业，谈判如何以正地进入中国市场，宣示其在非洲和全球的战略雄心，捍卫自己的人道主义原则。只有这样，我们才能受到真正的尊重：强大而忠实于我们的价值观。
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