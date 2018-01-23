欧洲欲在达沃斯反击“美国优先” 全力捍卫多边主义

英媒称，欧洲领袖将在达沃斯世界经济论坛全力捍卫多边主义，美国总统特朗普稍后将抵达达沃斯，传达其“美国优先”的信息。
据路透社瑞士达沃斯1月21日报道，政客、企业主管、银行业人士及名流们将在达沃斯会晤，为期四天的会议的主题为“在分化的世界中打造共同命运”。
美国投行雷曼兄弟公司破产引发全球金融危机已过去10年，全球经济恢复增长，股市则频创新高。
然而，出席达沃斯论坛的许多人士担忧，如果诸多令人生畏的地缘政治风险在2018年加剧的话，较为亮丽的经济前景可能只是海市蜃楼，这些风险包括保护主义、气候变化、黑客攻击以及战争等。
“并非所有的地缘政治威胁都会危及金融市场，”瑞银集团董事会主席、德国央行前行长阿克塞尔·韦伯对路透社记者说，“但我认为或许会有脱钩，而这已持续一段时间了，或许还会持续一段时间。”
世界经济论坛上周发布的全球风险报告显示，很多人认为今年大国之间爆发政治和经济冲突的风险会上升。
在很大程度上，特朗普正是这种不安情绪的一个源头。特朗普在状况百出的执政头一年里全面颠覆了美国的外交政策。他也是自克林顿2000年参会后首位参加该论坛的美国在任总统。
论坛23日开幕时印度总理莫迪将发表开幕演讲，26日闭幕前特朗普将发表演讲。去年在同一地点中国国家主席习近平发表了演讲，表示愿意在美国政府专注于国内事务的情况下填补全球领导者的空缺。
白宫官员本周末表示，美国政府停摆不大可能阻止特朗普成行，尽管行政管理和预算局局长米克·马尔瓦尼表示目前此事尚未确定。
在莫迪和特朗普发表讲话之间的那几天，欧洲大国的领导人将发表有别于特朗普和习近平的看法。这些国家的领导人去年缺席达沃斯论坛，如今他们因各自国内经济复苏而更有底气。
带领欧洲领导人发起进攻的将是欧洲政坛新星——法国总统马克龙，他行事大胆，已邀请多名将赴达沃斯参会的商界领袖22日齐聚凡尔赛宫，力促他们在法国投资。
马克龙的顾问称，24日在达沃斯发表演讲时，马克龙将对全球化作出自己的“诊断”，并就解决不平等加剧、全球变暖和民族主义升温等问题提出看法。
英国皇家国际问题研究所主任罗宾·尼布利特说：“我认为马克龙不会拒绝加入反特朗普阵营。”
德国总理默克尔和意大利总理真蒂洛尼也将与马克龙站在一边。在德国国内的政治僵局持续数月后，默克尔重返世界舞台。
时隔20年再次出席达沃斯论坛的欧盟委员会主席让-克洛德·容克也将发表演讲。
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