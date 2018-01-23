欧亚崛起或预示世界新秩序

英国《金融时报》网站1月17日发表该报首席外交问题评论员吉迪恩·拉赫曼的文章《欧亚崛起预示着将形成新的世界秩序吗？》称，欧亚概念从历史书中重新走出来成为当代政治的核心问题，中国和俄罗斯已经在用欧亚概念进行思考。
文章称，冷战期间，从上海经陆路前往里斯本根本不可行。柏林墙将欧洲一分为二。那时的中国被孤立。
不过，随着柏林墙倒塌和中国开放，这些政治障碍正在消除，欧亚大陆再次成为重要的经济战略独立实体。特别是中国“一带一路”倡议正在构建新的基础设施网络，凸显了通过陆地将欧亚连结起来的商业潜力。
21世纪是“欧亚”世纪
文章称，《欧亚曙光》的作者布鲁诺·玛萨艾斯认为，欧亚作为一个连为一体的大陆重新崛起是正在形成的世界新秩序中的最重要因素。他指出，21世纪是“欧亚”世纪——首先为中国、俄罗斯和欧盟在欧亚这个超级大陆上的相互作用所主导。他说，这不过是传统模式的回归：“欧亚恰巧是地球上最大的大陆，人类历史上多数伟大文明是在此孕育发展起来的。”
文章称，玛萨艾斯不仅是一位精明的地缘政治分析家，也是一位才华横溢的旅行作家。
玛萨艾斯曾担任葡萄牙负责欧洲事务的部长，拥有哈佛大学博士学位。他可以轻松地坐在会议室里提出自己的论据。不过《欧亚曙光》一书的优点之一是，他选择离开达沃斯舒适区，到偏远地区去周游。结果，他将自己的学术分析与旅行中娴熟的报道结合起来，从而使得该书更有趣也更有说服力。
实地报道的一个优点是，它往往揭示出生活比理论更复杂。
欧亚成为核心问题
文章称，提出大概念的书籍——比如《欧亚曙光》——有一个通病，往往过分强调中心论题的本源和重要性。玛萨艾斯有时会掉入这个陷阱。他在该书的序言中写道：“应该将欧洲和亚洲视为一个整体的概念已经是地质学者和生物学者的研究范围。”他问道：“不过为何只限于自然科学？历史、政治和艺术为何不可以呢？”
实际上战略研究自问世以来，对欧亚地缘政治重要性的思考就开始了。1904年，哈尔福德·麦金德将欧亚大陆定义为“世界岛”，而且提出“谁统治了世界岛，谁就能统治全世界”。历史学家约翰·达尔文在其2007年出版的、广受赞扬的著作《帖木儿之后》中指出，“现代世界历史的重心在欧亚。”
文章称，然而欧亚概念确实是从历史书中重新走出来成为当代政治的核心问题。玛萨艾斯是最先探讨这一动向重要性的作家之一，而且他一直是一位令人关注的向导。比如，他指出中国和俄罗斯已经在用欧亚概念进行思考——中国提出了“一带一路”，而俄罗斯最近创立了“欧亚经济联盟”。然而欧盟尚未抓住欧亚这个概念。玛萨艾斯认为，这种状况必须改变，因为欧盟面临的很多外部威胁间接来自欧洲和亚洲之间固定边界的破裂。难民危机、欧盟与俄罗斯的关系因乌克兰问题而破裂都是以不同方式而出现的“欧亚”问题。
中国兼顾欧亚和亚太
不过文章认为，如果因此提出欧亚是“世界新秩序”形成的关键可能有点过头了，因为这个论点没有解决当今超级大国美国的角色问题。玛萨艾斯考虑到了这个问题，尽管很简要，但仍提出了令人感兴趣的说法：“如果西方摇摇欲坠，那么美国就会希望变得不那么西方。随着世界权力的支点从西方转移，美国也会那么做。”
文章称，奥巴马和特朗普时期都有一些证据证明这一过程正在进行中。奥巴马总统将“重返亚太”作为他外交政策中的重要组成部分。无论是特朗普政府还是奥巴马政府，似乎都决心维护美国在太平洋地区的霸权，这对于中国是一个明显的挑战。中国崛起面临的最大战略问题不是欧亚大陆的发展，而是在亚太地区争夺海上和经济权力的斗争。在欧亚大陆，中国必须处理好与衰落的俄罗斯和分裂的欧盟的关系。在亚太地区，中国面对的则是美国和日本等可怕的潜在对手。
文章称，实际上，中国不会选择欧亚或亚太地区作为其战略雄心的唯一重点。两个地区对目前正在形成的均势都很重要。
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