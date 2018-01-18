女孩患罕见气球恐惧症：一见气球就会抽搐倒地

过节的时候，很多人都会在家中或街道上挂上各种颜色的气球表示庆祝。但是，就像有人晕血、有人晕车一样，在深圳坂田上班的90后姑娘小倩，发现自己患上一种罕见疾病，每次看到五颜六色的气球就会抽搐倒地。
小倩是3年前来深圳打工的，后来进入了坂田国际中心的升学集团上班，该疾病也是3年前在公司举行的一次年会上偶然发现的。“当时接近尾声拍集体照，有同事拿着气球在我后面扎破了，我当时吓到了，从台上摔了下来，呼吸急促手脚麻木，之后就产生肢体上的抽搐。”当事人小倩告诉记者，当时有同事打120将其送到医院，医生经过检查发现小倩身体并没有任何问题，建议去找心理医生，初步诊断是气球恐惧症。
这几年来，小倩一共发病5次，最近一次在上个月底。当时，小倩在食堂打好饭准备刷卡付款时，看到收银员后面有两个气球，“我让同事马上把气球拿掉，并就把饭放下赶紧跑了出去，但是已经来不及了。”从公司同事拍摄的一段视频可以看到，当时小倩四肢抽搐，几名同事与120的医生都在帮其缓解症状。
小倩说，患上这种疾病给自己带来很多困扰。据小倩所在公司负责人赵先生表示，自己当时看到小倩发病后，也是马上向公司人事部门了解小倩的病史。他表示，公司会向社会寻求心理医生对小倩的病情进行医治，所有的治疗费用公司会全部负责支付。
随后，记者也找到小倩的心理医生王留锋，他分析了小倩可能是患上了气球恐惧症的神经症病变，“小倩对气球的恐惧超过了气球对小倩带来的危险，她的恐惧程度与危险是严重不符的。”王留锋表示，对于这种神经症病变的治疗，一般包括药物治疗与心理治疗两种，“让小倩认识这个疾病缓解她的恐惧，然后帮助她恢复社会功能。”
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