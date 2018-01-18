广东警方缴获2.14亿元假币：以6元出售百元假钞

警方冲进房间，只见80余捆矿泉水箱子大的假钞堆满房间，面值高达1.7亿元。这只是制贩假币团伙生产的一部分假钞。
记者今天从广东省公安厅新闻发布会上获悉，近日，广东警方组织汕尾、中山、广州、韶关、揭阳5市公安机关成功开展“飓风31号”专案假币案件收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人14名，捣毁假币仓储点、伪造窝点各1个，缴获假人民币2.14亿元，查获制假设备及材料辅料一大批，主要犯罪嫌疑人无一漏网，假币无一流入社会。
据悉，近年来广东省公安厅抓住重点线索经营，一旦发现有制造假币的动态，立即下发涉案地公安机关跟进，通过后台情报和前线侦查相结合的严密侦控，进行打击。
记者了解到，此次缴获的假币胶版，正是源于制作假币母版的“老画家”彭某之手，而他已于2013年被广东警方抓获。
2017年3月，广东省公安厅经侦局根据已有线索梳理出一个涉嫌假币犯罪的团伙网络，随即组织汕尾、揭阳、深圳、茂名等相关地市同步联动开展侦查工作。
经过几个月的艰苦经营，专案组基本查明了团伙成员的身份、组织架构，并锁定了假币印制窝点的大致范围。
据办案民警介绍，该团伙核心人员是一名40余岁的药材商。由于早年有一些从事假币制贩的朋友，手里有一个彭某母版复制的胶版，于是，在积累了一定的资本，足以支付采购、租赁、师傅工资等后，决定做假币制贩生意。
2017年3月起，胡某开始着手组建团队，从外地找来一名印刷师傅，安排了几名帮工，购买了二手的胶印机，从市面上购买了最接近于人民币专用纸的纸张3吨。随后，他在中山市的某城中村以存放东西为名，租下城中村路边一个不到200平方米的首层仓库设置窝点。
据办案民警介绍，为掩人耳目，胡某团伙首先对仓库进行了隔音处理，并在卷闸门后，以啤酒易拉罐搭建了一人高的屏风，让人误以为这是存放啤酒的仓库。
自以为天衣无缝，却不想他们的一举一动早已被警方严密监控。
警方发现，2017年5月初，胡某团伙的人员、设备等一切准备就绪，开始在窝点内调试机器，6月底正式投入生产。半个月后，一批已经印制的假币成品被运往汕尾保管。
同年7月底，警方得到消息，胡某团伙印制的一批假币即将在汕尾交易。
收网时机成熟。在广东省公安厅常务副厅长李庆雄现场指挥下，省公安厅经侦局联合有关部门组织汕尾、中山、广州、韶关、揭阳5市公安机关开展统一收网行动，在汕尾城区抓获正在进行假币交易的犯罪嫌疑人8人，缴获假人民币2400万元；捣毁位于城区某民宅内仓储点1个，缴获假人民币1.7亿元。
警方持续作战39个小时，又成功捣毁位于中山市沙溪镇某公寓内的大型机制窝点1个，抓获犯罪嫌疑人6名，缴获假人民币半成品2025万元，查获印刷机等制假机器设备及原材料一大批。
记者了解到，犯罪嫌疑人此次以6元一张百元面值假钞成交。“一眼初看，这些假币一般的防伪特征都有，但是根据官方指引仔细观察，还是可以辨认的。”办案民警说。
此案的成功侦破，创新中国成立以来公安机关个案收缴假币数量之最，重创了粤东地区假币销售网络，实现了对交易到仓储再到印制窝点的全链条打击。记者了解到，国务院反假货币联席会议办公室发来贺信，公安部颁发嘉奖令，人民银行广州分行专程慰问参战民警。
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