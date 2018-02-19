新加坡将对海外服务征收消费税

新加坡讯，新加坡宣布，2020年起，新加坡的商家或消费者如果通过互联网购买外国的服务，得为这些服务支付消费税。
在新加坡，已经很多企业将一些服务通过互联网向外国购买，例如美工设计、市场服务、会计服务，甚至影片编辑。
新加坡今天宣布，两年后，新加坡企业或个人向外国购买这些服务得支付消费税。
不过，相关政策暂时不影响网购货品。
根据这项新的政策，新加坡将对两类互联网消费进行征税，一是B2B，如市场服务、会计服务和资讯科技服务；二是B2C，包括云端视频和云端音乐服务，手机应用和网上订阅等。
所购买的外国服务提供商若在新加坡设有机构，消费者就不必支付相关的消费税。
新加坡财政部和税务局在进行了行业咨商后，作出上述决定。咨商目前还在继续进行。
B2B进口服务将实施反向征税机制，而B2C进口服务则通过海外商家注册模式展开。
这两种模式通常在那些征收进口服务税的国家所采用，如澳大利亚、日本、韩国和新西兰。
在反向征税机制下，新加坡的消费税注册商家需要向税务局计算所进口服务的消费税。之后，消费税注册商家可抵扣消费税，非消费税注册商家则只能抵扣部分消费税。
新加坡的银行、金融公司、住宅发展商和控股公司，将需要申请为反向征税者。
B2C企业，则需要通过海外商家注册模式征收消费税。
也就是说，海外商家全球营业额超过100万新元，或者在新加坡数字服务销售超过10万新元的，得缴交消费税。
那些在新加坡由较大营业额的海外商家和手机应用商店运营商，必须向新加坡税务局注册，一旦注册，他们将向新加坡税务局缴交消费税。
例如，Spotify云音乐，要是其没有在新加坡设立机构，那么新加坡消费者订阅其音乐服务时，公司就必须向新加坡消费者征收消费税。公司过后将这些消费税交给新加坡税务局。
本月底，新加坡税务局将对这项税收公布详情。
新加坡目前对所有超过400新元的货品进口到新加坡征收消费税，这包括网购货品。当局正在探讨是否要对低于400新元的货品征税。
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