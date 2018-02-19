外媒点评未来战争：假新闻威力足以诱发战争

英国《经济学人》周刊1月25日一期刊登题为《我的真相是用来对付你的——与假情报进行战争》的文章称，互联网和社交媒体为大规模操纵舆论创造了全新的机会。今后，“假新闻”将会显得十分真实，甚至诱发国家间开战。





文章称，早在1983年的冷战高峰期，一份名为《爱国者》的亲苏联报纸上，就出现了一条奇闻。文章断言有证据表明，五角大楼故意将艾滋病作为一种生物武器制造出来，并准备将这种病毒输往其他国家，主要是发展中国家，以此作为控制手段。数年后，这则报道再度出现在50多个国家的主流刊物上。





2017年2月，在所谓“俄罗斯干涉美国大选”的消息曝光之后，俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古宣布，他已经在陆军建立开展信息战的部队。“信息冲突本质上是一般冲突的组成部分。俄罗斯已经在努力形成从事这项工作的组织结构。”他补充说，与俄罗斯之前用于“反宣传”目的的任何东西相比，信息战要有效得多。





文章称，互联网和社交媒体为大规模操纵舆论创造了全新的机会。这些技术能够准确地针对最容易受到影响的人有的放矢，从而利用脸书网站等平台的“回声室”效应，因为用户只看到了认同自己偏见的新闻和观点。





文章称，脸书网站现在估计，在2016年美国大选期间和之后，一家叫做“互联网研究机构”的“水军”公司，至少编造了120个假冒网页和8万条帖子。通过分享和点赞，上述数字成倍增加，影响将近1.5亿人，占潜在选民人数的大约2/3。这些广告旨在利用美国的文化战争。





美国国防部高级研究计划局前项目经理、现在兰德公司供职的兰德·瓦尔兹曼解释说，“一场信息战军备竞赛很可能会接踵而来。”





文章认为，今后，在人工智能辅助下编造的“假新闻”将会显得十分真实，哪怕是掌握最佳资源的和最专业的新闻机构，也很难判断真实新闻和编造的虚假新闻之间的差别。官方网站和社交媒体账户将越来越容易受到黑客攻击。黑客们可能不仅能够煽动股市暴跌和社会动乱，甚至可能编造国家之间的危机，从而诱使这些国家相互开战。