韩国宣布与朝鲜谈判前数小时才通知美国

美媒称，当朝鲜领导人金正恩在新年致辞中表示朝鲜可能会对参加冬奥会持开放态度之时，韩国总统和高级助手们迅速召开会议对朝鲜进行了友好回应，而美国官员被排除在上述磋商之外，同时令他们感到吃惊的是，他们在韩国宣布向朝鲜政府提出谈判建议的几个小时之前才收到通知。
据美国《华尔街日报》网站2月5日报道，美国和韩国高级官员表示，在美韩这两个盟国致力于在应对朝鲜方面统一立场之际，朝鲜出人意料的示好之举和韩国对朝鲜的开放态度引发了美韩之间的紧张关系，尽管两国曾在公开声明中表示要团结一致。
一位熟悉上述外交进程的官员表示，现在双方关系良好，但在奥运会之前的几天以及之后，会有很多不得不面对的政策考验，这是一条充满挑战的道路。
报道称，在上周美国总统特朗普首次发表的国情咨文演讲中，上述分歧公开表露无遗，特朗普再次呼吁对朝鲜实施严厉制裁，同时没有提及朝韩会谈及其最重要的成果：在2月9日开幕的韩国冬奥会上，韩朝两国运动员将在一面统一旗帜下共同入场。
报道称，美国和韩国的外交人士和政府官员一直很难处理两国政府间的复杂关系，文在寅长期支持发展韩朝关系，而特朗普则已警告称如果朝鲜不同意放弃核武器计划将可能采取军事行动。
据知情人士透露，韩美两国从金正恩1月1日的讲话中得出了截然不同的结论。在白宫，美国官员对金正恩量产核弹头和弹道导弹的强硬言论感到震惊，而在青瓦台，文在寅和他的顾问则因金正恩对参加平昌冬奥会的开放态度而受到鼓舞，从而忽略了朝鲜方面公式化的强硬表态。韩国随后扩大与朝鲜的接触，将美国排除在决策流程之外，这让美国官员尤为沮丧，因为文在寅去年一再要求，美国在对朝鲜采取任何先发制人的军事行动前要征得他的同意。
知情人士表示，美国驻韩国大使馆的外交官们表达了他们对韩国伙伴们的不满。但韩国官员告诉美方，冬奥会即将到来的紧迫性让他们除了迅速回应金正恩的讲话外，几乎没有多少选择。
报道称，此外，在制定未来路线的努力中，美韩已采取行动保护其盟友关系，这些行动也显示出双方关系趋紧的迹象。
1月4日，特朗普与文在寅通了电话，两人同意将年度联合军演推迟至3月18日冬奥会结束后。但美国官员对文在寅去年12月的做法耿耿于怀，文在寅当时公开表示，推迟军演是韩方的请求，有待美方同意。
美国官员称，他们实际上已预计到了这个请求，并迅速向韩国释放了愿意的信号。随着双方分歧显露出扩大的风险，文在寅在1月10日的一个新闻发布会上承认与美国存在政策缝隙，但他对于特朗普在韩朝恢复对话方面所起到的作用表示赞许，试图以此缓解韩美之间的紧张气氛，特朗普在随后与文在寅的一次电话中对上述赞许表达了感谢。
知情人士称，此后于1月中旬在旧金山举行的一次未预先宣布的会议上，特朗普国家安全顾问麦克马斯特向韩国和日本的同级官员强调了继续对朝鲜施压的重要性。麦克马斯特当时表示，在朝鲜试图离间美国与其亚洲盟友的情况下，有必要继续进行军演并保持团结。为了不影响与韩国的关系，美国取消了核潜艇在2月份访问韩国港口的计划，以让韩国相信，美国不会破坏韩朝之间气氛的缓和。此外，对于韩国派运动员前往朝鲜滑雪场开展联合训练，美国方面在最后关头予以制裁豁免。为缓解美方顾虑，韩国政府同意与美国政府按原计划在残奥会后继续进行联合军演，不过美国可能会根据韩朝对话以及朝鲜行动的情况来调整与军演相关公开声明的威慑力度。
2月2日，美国国务院朝鲜问题高级官员尹汝尚开始在首尔与各政府部门举行一系列会面。在抵达首尔前，他曾向记者表示，他并不认为美国即将采取军事行动。
与此同时，特朗普也作出了更强硬的表态，他在总统办公室会见了八名朝鲜叛逃者，并且在与文在寅的电话中重申了解决两国贸易不平衡问题的重要性。特朗普表示，美韩贸易不平衡有利韩国。据白宫的说明，特朗普还强调了处理朝鲜人权问题的重要性。该问题未出现在青瓦台的声明中，这份声明更多地描述了特朗普对韩国成功举办冬奥会的良好祝愿。
美国副总统彭斯将带领美国奥运代表团参加本届冬奥会，一位官员称，韩国官员希望彭斯届时更多地谈论和平愿景。
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