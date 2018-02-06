中国允许海外华人申请五年签证很“动情”：认祖归宗

澳媒称，中国现在允许拥有华裔血统的外国公民申请五年多次入境特殊签证。官员说此举将有助于促进中国的经济发展。
据澳大利亚广播公司网站2月2日报道，中国说新签证将吸引海外“创新”人才。这种签证以前只能一年有效，最长可居住三年。
公安部出入境管理局局长曲云海告诉国家媒体：签证变化的目的是吸引技术工人。他说：“这些规定为服务经济社会发展、聚集创新创业人才发挥了积极作用。”
驻北京的企业家、澳大利亚在线旅游平台——本土客的首席执行官兼创始人许佳莹说新签证对她这样的企业具有重大帮助。
她说：“这种五年签证非常有益，省去了每年要记着续签签证的大量麻烦。”
报道称，此前具有华裔血统的人可以获得一年签证，最长可居住三年。但是，按照新规定，这种签证可以延长至五年了。
“我知道很多企业，特别是创业阶段的企业，都想进入或探索中国市场……往往企业团队需要多次前往中国，而每次签证都需要一段时间。”
所有具有华裔血统的外国公民，不论是多少代后人，都可以申请这种签证，不过申请者仍需证明祖籍，提供相关文件。
根据2016年人口普查，澳大利亚有5.6%的人拥有华裔血统。
报道称，海外华人与中国本土有着起起伏伏的关系。
1850年至1930年，所谓的“大迁徙时代”，见证了5000多万华人离开祖国，前往澳大利亚、美国和加拿大这些新的定居者社会，谋求更好的生活。
那时的移民往往面临着艰辛和歧视，因此清朝政府1909年确立了一项法律，赋予海外出生的华人与中国人拥有同等的权利。
更多海外华人因此重新回到中国，1911年辛亥革命之后，他们在重建中国和中国现代化运动中发挥了巨大作用。
洛伊·威尔逊博士从历史学家的角度指出：新签证是个剧变。她说：“某种意义上，这是一件令人非常动情的事情。它是一种认祖归宗，虽然有些情况下已经离开中国数代，但仍然与故土保持联系。”
“如果想一想澳大利亚与英国的关系，同中国人与海外华人非常相似。那是一种文化上非常重要的关系。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost