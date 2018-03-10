印度女子生两个女孩 妇女节遭丈夫泼浓酸面目全非

据英国《每日邮报》9号报道，“三八国际妇女节”当天，印度一名男子向睡梦中的妻子泼浓酸，造成她面目全非。而原因是这名男子想要一个儿子，妻子却连续生了两个女儿。
这名不幸的女子名叫法拉，今年25岁。她残忍的丈夫名叫西拉杰，今年32岁，是一名包工头。据报道，两人于8年前结婚，居住在印度首都新德里附近的莫拉达巴德镇。法拉遭泼浓酸后被紧急送往医院，她的面部、手和腹部都严重烧伤。躺在病床上的法拉非常绝望。
法拉介绍说，从自己生下第一个女儿，西拉杰一家人就没给过好脸色，此后还升级为殴打她。法拉还表示，西拉杰在其家人的压力下，会要求她去向自己的父母要钱，然后给他们。“当我没有答应他们，他们就会开始殴打我。当我第二个女儿生下来的时候，殴打到了顶点。”
为了自己两个女儿的生活，法拉一直忍受着每日的摧残，但是她怎么都没有想到西拉杰会对她下这么狠的手。“我想知道，如果我离开了西拉杰，谁会供养我和我的两个女儿。我无法想象他会升级到用浓酸泼我。我永远也不会原谅他。”目前，警方正在搜捕西拉杰。
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