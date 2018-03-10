美华裔女学生疑似失踪 曾10次被白人男子带离学校

中国日报网3月9日消息，据美联社3月9日报道，据美国宾夕法尼亚州艾伦镇警方表示，当地一名疑似华裔女学生过去几个月里曾先后10次被一名中年白人男子带离学校，二人现在均已下落不明。
据悉，艾伦镇警方7日已经发布了二人的失踪警报，二人分别是45岁的凯文·埃斯特利和16岁的艾米·余（音译）。此外，警方也以“干涉儿童监护权”为名，发布了对埃斯特利的逮捕证。
当地媒体获得的法庭文件显示，艾米的母亲曾在2月9日报警，称埃斯特利在当天早些时候，曾在未经许可的情况下将孩子带离所就读的李海山谷学院。
2月15日，艾米的母亲再一次报警，随后警察曾前去告知埃斯特利及他的妻子，要求他们远离这户人家的住所。但文件没有说明当时这对夫妻为何会在附近。
数天之后，警方还就此事询问了艾米。据艾米表示，埃斯特利曾先后5次将自己带出学校。但调查人员在查询了学校的记录后却发现，事实上，在去年11月13日至今年2月9日之间，埃斯特利曾10次将艾米从学校带走。
3月5日，艾米的母亲已经将她作为逃亡人口上报。警方随后联系了埃斯特利的妻子斯泰西·埃斯特利。据她表示，自己最后一次见到丈夫是在5日早上6点。当天他还带走了一些个人证件，并从妻子的户头里提款4000美元。
警方表示，失踪的二人之间可能有着“秘密关系”，45岁的埃斯特利是一名混凝土工程承包商。二人最后一次被人看见，是在艾伦镇艾米父母房子附近，乘坐的可能是埃斯特利的红色本田雅阁汽车。
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