美媒：美国执法机构已能破解所有iPhone

据《福布斯》杂志报道，美国一家大型政府供应商声称找到一种技术方法，几乎可以解锁市面上每一个苹果手机，包括最新的iPhone X。
这家公司名为Cellebrite，位于以色列，是日本SUN电子公司旗下的一家子公司。因其能解锁移动设备，而成为美国政府的选择，包括FBI、美国移民与海关执法局、美国海关与边境保护局在内的许多机构都是它的客户。
本月，Cellerbrite告知消费者，他们的工程师目前已具备破解任何运行iOS 11设备的能力。据了解，去年11月，美国国土安全部就已经成功获取一部iPhone X的数据，而为其服务的很有可能就是Cellebrite。
Cellebrite目前对自己所掌握的这项技术还未作出任何正式的公开声明。但知情人士表示，在过去的几个月里，Cellebrite不仅已经开发了进入iOS11的秘密技术，还向全球的执法部门以及民间相关机构推销这一服务。
虽然该公司在其官网上只注明了能对运营iOS 5 到 iOS 11的iphone，iPad，，iPad mini，，iPad Pro和iPod touch进行破解，但来自警方的知情人士称，Cellebrite曾向他透露可以解锁iPhone8，而因为iPhone X和iPhone 8这两款苹果最新设备的安全系统基本一样，所以他认为Cellebrite能破解iPhone X的能力应该是真的。
iOS 11于去年9月才刚刚发布，当时连Cellebrite的竞争对手Elcomsoft都称赞其安全性让警方相关专家都难以破解。
而现在，想破解最新的苹果iOS或安卓系统，警方直接把设备送到Cellebrite那里的实验室就可以了。Cellebrite通过他们所掌握的秘密漏洞对设备进行解锁，之后再把设备交还给警方，好让他们提取数据。不过，警方如果愿意的话，后面这一部分，Cellebrite也可以代劳。
这项服务其实并不贵，每一次解锁只需要1500美元。去年安全公司 Zerodium曾斥资100万美元寻找能破解iPhone的黑客，和这个价格相比，Cellebrite的服务已经很便宜了。
目前，苹果和Cellebrite方面均未对此作出回应。
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