美联储新掌门国会“首秀”引期盼 美经济或将更高速增长

英媒称，美联储新主席杰罗姆·鲍威尔将于27日首次在国会露面，鉴于他已无须担忧经济危机，又是执政党成员，人们广泛预期他这次露面标志着央行和国会议员间新型关系的开启。
据路透社华盛顿2月26日报道，双方关系紧张已达10年，可追溯至美联储在经济危机时期采取的有政治争议的政策计划，以及美联储前主席珍妮特·耶伦有时在国会听证时遭到议员们的刁难。
美联储官员和观察家表示，在鲍威尔的领导下，美联储或将放下诸多担忧，比如对占多数的共和党加强对美联储监管的担忧。
这同样会留出喘息的空间，可以开展关于美联储如何运作的较长期辩论，以及讨论近期是否应该调整工作程序，例如改为每次政策会议之后都召开记者会，而不是每季度召开一次。美联储每年召开八次政策会议。
一些决策者认为，美联储应对其政策进行广泛反思，例如其应对通胀的方式。
这将是鲍威尔接替耶伦后的第一次公开露面，他将能借此为自己对美国经济、近期市场波动，以及特朗普政府财政政策调整所产生影响的看法打下基调。
最近股市下跌及通胀担忧抬头意味着，鲍威尔上任第一个月可能要忙着辩论美联储到底应该加快升息以应对通胀，还是要坚持耶伦提倡的渐进升息步伐。加快升息可能惹恼一心想提振经济的白宫。
目前为止，在美联储官员预测今年将加息三次的情况下，经济数据还没有强劲到暗示可能超过三次的程度，而且实际上，一些官员表示，在通胀多年低于目标后，达到较高水平也是好事。
美联储与国会关系分析人士及专家表示，尽管经济环境良好，更值得注意的是以共和党为主的国会是否会给美联储新主席一段蜜月期，让他免受更严格国会监管的威胁，这种威胁在耶伦当权时期一直阴魂不散。
现在民主党可能成为发难的一方，指责这位前投行高管与金融界的联系，并担心他会放松监管。
不过，乔治·华盛顿大学政治学家莎拉·宾德说，总而言之，“很多对鲍威尔有利的因素可减缓紧张态势”。
据路透社纽约2月26日报道，26日全球股市上涨，华尔街股市上扬1%，而美元汇率变化不太大，因为投资者认为美联储新主席将追求政策稳定，他将于本周在国会发表讲话。
美联储新主席杰罗姆·鲍威尔27日在国会的作证是他本月初接替珍妮特·耶伦以来首次重要讲话。随着交易商削减债券空头头寸，美国国债收益率下滑。
欧元区政府债券收益率进一步下跌，因为欧洲央行行长德拉吉表示，经济增速放缓或比之前预期的更严重，可能将抑制通胀增长，不过只是暂时性的。他说，物价最终仍会攀升。
在变动很大的市场交易中，美元汇率出现上扬。美联储可能会在2018年比其暗示的加息三次更多加息的前景在过去几周提振了美元汇率。
另据英国《金融时报》网站2月26日报道，美联储理事会负责金融监管的副主席兰德尔·夸尔斯26日说，美国经济可能即将转向更高速的可持续增长，表明可能需要提高利率来维持物价稳定和充分就业。
夸尔斯在一次会议上说，随着危机后的拖累减退，经济增长速度可能超过央行官员们的预测，尽管称之为转折点为时尚早。经济增速提升到持久的更高水平可能抬高所谓的自然利率——即让经济保持平稳前进的利率。
夸尔斯在华盛顿对全国企业界经济学家联合会说：“近年来抑制经济增长的一些因素可能发生变化，推动经济走上更高的增长轨迹。这种可能性真的存在。”
他表示：“这可能意味着自然利率升高，从而增大在美联储特定的政策利率水平基础上的可调节程度。”
当前，对于自然利率处于什么水平，以及如果它开始升高该如何应对，美联储内部的争论正在加剧。美国央行近年来对美国经济增长的潜力越来越悲观，拉低了它对自然利率的估计。
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