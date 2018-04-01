代邻居收包裹给你1元钱你愿意吗？新加坡出现“共享邻居”业务

外媒消息，新加坡物流创业公司 Park N Parcel 近日宣布，公司已于今年3月获得了85万新元（64.8万美元）种子轮融资，投资方为 TRi5 Ventures 和一些个人投资者。据悉，本轮融资资金将主要用于拓展市场、以及加强团队建设。
Park N Parcel 成立于2017年1月，创始人是 Bryan See Toh、Erik Cheong 和 Gan Hong 。Park N Parcel 想要解决的是快递末端一百米的投递难题：时间错配、妥投率低、重复派送。对用户来说，快递员上门时用户不在家无法面对面取件，而其它取件方式又缺乏保障体系。
Park N Parcel 不自设站点，而是与社区零售店和小区居民（称作Parkers）合作，由他们负责快递的代收。社区居民可以自愿申请成为Parkers，Park N Parcel 会向其支付每个包裹1新元（0.76美元）的报酬。
而用户通过 Park N Parcel 选择代收点，Parkers 收到快递后会邮件告知用户并妥善保管，直到用户取回包裹。
2017年9月，Park N Parcel 推出了送货服务，不过仅限于从商场A到商场B。公司声称，现在每月交付的包裹数量已经超过了1万5千个。
据悉，Park N Parcel 与 Carousell、Airfrov、Easyparcel 和 SGshop 等电商公司建立了合作关系。本轮融资后，公司会继续把业务拓展到泰国、日本和香港等地区。
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