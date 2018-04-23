西班牙警方查获8吨假奶粉 其中大多运往中国

据《欧洲时报》西班牙版微信公众号“西闻”21日援引当地媒体报道，近日，西班牙国家警察和欧洲刑警组织的一次行动中，在西班牙东北部Girona（赫罗纳）城市查获了一家用于包装假婴儿奶粉的工厂，共缴获8吨假奶粉，售卖奶粉的是一个设立于波兰的网站，据悉，此次查获的8吨假奶粉，将大批次通过波兰一家运输公司运往中国。
经检测，尽管这批假奶粉对人体健康无害，但缺乏喂养婴儿的必需营养素。目前，这批假奶粉已经以每公斤1欧元的价格被批发购买，将大批次通过波兰一家运输公司运往中国。也就是说，这条产业链中，提供假奶粉的是波兰的一家网站，假奶粉一经卖出，便运往赫罗纳进行包装，随后再送至巴塞罗那，由巴塞罗那出发运往中国等其他国家。警方在行动中逮捕四人，其中三人被依法囚禁。
西班牙国家警察于4月21日发布的新闻稿中提到，这次调查由欧洲刑警组织牵头，围绕一个由波兰公民组成的专门包装假奶粉的犯罪组织展开行动。在波兰警方捣毁一家包装工厂后，发现该犯罪组织将包装产地移向了西班牙。此外，警方还发现，通过波兰一家网站销售的假奶粉以合法的分销渠道运往交货点：巴塞罗那，且警方在此前了解到有两名犯罪组织成员从波兰出发前往巴塞罗那。
大批包装好的假奶粉准备出售
调查行动一在西班牙展开，警方立即锁定赫罗纳小镇上一位可疑买主，于是警方马上部署了紧急方案，拦截一艘赫罗纳港口的货船。这艘货船上载满婴儿奶粉。在货船内，警方共搜查出13320箱不同品牌的假奶粉，买主正准备将这些假奶粉进行分销。其中，还有12090个知名奶粉品牌的包装袋和15000个包装箱。同时，在位于赫罗纳的罗列特海岸（Lloret de Mar）的一处住房内，警方发现许多和非法犯罪相关的文件。
警方在行动中逮捕了四名波兰籍公民，四人均在德国和波兰有背景，其中一人被警方列为红色危险人物，他在原籍国有人口犯罪记录。现有三人已被囚禁在监狱。
没有任何卫生安全保障的奶粉被大量运往中国
根据警方证实，该犯罪组织在波兰以1欧元每公斤的成本收购了散装的假奶粉，并与印有国际知名奶粉品牌内部包装袋以及包装纸板箱一起寄到西班牙。一旦散装假奶粉进入赫罗纳的包装工厂，工人们便在没有任何卫生安全保障的情况下，手动将每600克假奶粉装入名牌包装袋中，再整装好装入名牌包装箱内，准备好随时分销出去。根据调查，大部分产品的主要收件国为中国。而通过包装后的假奶粉，售价达到10欧元每600克。
假奶粉严重威胁婴儿健康
根据对假奶粉的检测，这些伪造的产品严重威胁婴儿的身体健康。虽然产品中没有对健康有害处的物质成分，但缺乏婴儿身体发育所需要的营养元素，因此间接影响婴儿的正常发育。且在包装过程中，没有采取相应的卫生安全措施，导致假奶粉可能感染细菌，导致食用后的婴儿出现过敏现象。
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