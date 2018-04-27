马克龙前脚访白宫大秀友谊 后脚在国会抨击特朗普

外媒称，法国总统马克龙就在两天前还在炫耀与特朗普的友谊，4月25日却振振有词地对特朗普的许多政策提出质疑，并敦促美国更多地参与全球事务，加大抗击气候变化的力度，并维持目前的伊朗核协议。
据德国之声电台网站4月26日报道，这位法国总统在对美国国会演说时，毫不掩饰地描绘他的理想。尽管与特朗普的愿景有许多差异，他也不以为然，说: 美法之间有意见相左是难免的，就像家人偶尔也会吵架。
法国总统马克龙25日在美国国会发表英语演说，成为历史上第八位对美国国会发表演说的法国总统。对比他前两天与特朗普的亲昵互动，他在演说中毫不掩饰许多与特朗普相左的理念。他强调国际合作、自由贸易与环境保护的重要性，质疑保护主义与孤立主义。此举引发民主党员频频喝彩，共和党员则沉默以对。
报道称，马克龙的演讲以美法长年友谊开场，带到当代面临的挑战，呼吁以跨国合作与多边主义解决问题。“我们大可以选择孤立主义，退出国际舞台，施行民族主义。” 他说，“但就算我们关上门，外面的世界也还是会继续进步。这种做法没有办法平息人民心中的恐惧，反而会造成反效果。”他也提醒美国做意见领袖的责任: “是美国发明了多边主义，因此美国也有责任要捍卫它，甚至是赋予它新的时代意义。”
报道称，美国在5月12日的期限之前需要决定是否摒弃协议，重启对伊朗的经济制裁，马克龙此行最大目的之一就是要劝美国不要这么做。他在演说中提到: “这份协议是美国起头的，我们法国跟美国都在上面签名了，所以我们也不应该就这样说我们不要这份协议了。”
报道称，马克龙也再次重申巴黎协定的重要性，说“我们没有地球B”。这呼应他先前受访时说的“伊核协议没有B计划”，引来听众的笑声与掌声。他也说他很确定“总有一天，美国会返回巴黎协定”。
他也表达了自己不支持贸易战。“我们毋庸置疑需要争取公平自由的贸易。对盟友打贸易战与我们的理念不符，不但与我们的历史相违背，也与我们维持世界和平的使命相冲突。”
报道称，这很可能是在影射美国对欧洲课征钢铝税，但是众议院共和党副党魁凯文·麦卡锡说他没有感觉马克龙在批评特朗普，“他说他支持自由公平的贸易。这正好合总统的意。”
马克龙也在演说中提到其他诸多当代议题，包括假新闻、恐怖主义，并表明应该努力抵抗他们。
另据路透社4月25日报道，结束对美国为期三天的访问后，马克龙在法国议会联席会议的讲话中，再三批评特朗普的孤立主义原则，算是对少数几位到访法国的外国领导人的致意。
马克龙说，美国对全球事务的参与很关键，特朗普反对巴黎气候协定和国际贸易协议的做法是短视行为。
马克龙甚至拿特朗普2016年的著名竞选口号做了番调侃，呼吁美国应该要出力“让我们的星球再次伟大”。
报道称，他虽没有提及特朗普的名字，但仍抨击这位共和党总统的保护主义和民族主义下的冲动举措，并表示现代经济和安全挑战是全球共同责任，必须以“新一代多边主义作为基础”。
“美国发明了这种多边主义，如今必须帮助保护和加以改造，” 马克龙说。
白宫没有立即对马克龙的讲话作出反应。
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