日自卫队拟设立统合司令部 应对中国导弹威胁

日本《产经新闻》4月25日发表了题为《防卫省就设立统合司令部进行最终协调》的报道。
记者24日获悉，防卫省已经就设立统合司令部进入最终协调阶段。统合司令部将可以对陆上、海上、空中自卫队实现常态化、一元化指挥。着眼于中国的威胁，设立统合司令部不仅针对弹道导弹来袭等单一事态，还可以应对网络攻击等组合型复杂事态和多样化的波状攻击。防卫省判断，为保卫日本，设置总揽全局的司令官一职、完善协助司令官工作的司令部建制不可或缺。
防卫省计划在定于年内修改的防卫计划大纲及2019年度开始执行的中期防卫力整备计划中写明创设统合司令部的方针。
现有的综合运用三大自卫队的机构是统合幕僚监部。身为自卫队最高长官的统合幕僚长主要负责从军事专业角度就自卫队的使用向防卫相建言献策，在部队运用方面执行防卫相的命令。
执行防卫相的命令，指的是幕僚长向防卫相呈报意见，仰赖防卫相做出判断，再将防卫相的命令传达给部队，监督部队的行动。但在这一过程中存在一个重大的缺陷。因为在现有态势下，一旦有事，统合幕僚长将无法专注于部队的运用。东日本大地震发生时，时任统合幕僚长将半数以上的时间用来向首相官邸报告情况或与美军协调，很多情况下不得不让部队的行动脱离自己的视线。
目前设想的应对措施是组建一支统合任务部队。当弹道导弹来袭时由空自航空总队司令官担任统合任务部队指挥官，而当西南方向离岛受到攻击时则由海自的自卫舰队司令官或陆自的陆上总队司令官担任统合任务部队指挥官。但是这种设计只能应付单一的战斗局面，如果遭遇海空联合打击或是网络攻击，统合任务部队指挥官是无法应对的。
所以才要新设统合司令部，统合司令官将掌握所有已经发生的事态，并对接下来可能出现的事态做出分析。相应的，部队运用方面也将直接依赖防卫相的判断，从而实现迅速、准确的指挥。如果设置了统合司令官一职，那么统合幕僚长也就将专心扮演与首相官邸沟通的角色。
一种主流的方案是，将统合司令部独立于统合幕僚监部。也有方案主张，现阶段统合司令官将与指挥陆海空自的各司令官平级，一旦陆海空的教育训练和补给也都归属统合司令部管辖后，就将升级为更高一级的机构，同时不再设统合任务部队指挥官一职。
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