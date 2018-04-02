美签证欲审查社交媒体引质疑

美媒称，每年约有1470万人申请进入美国。根据美国务院3月30日提出的建议，几乎所有申请者都将被要求提供过去5年里使用过的社交媒体用户名。
据美国《纽约时报》网站3月30日报道，特朗普政府去年9月宣布，移民签证的申请人将被要求提供社交媒体信息。该建议每年会影响到大约71万人。而新建议将把这个要求的覆盖面扩大到每年申请非移民签证的1400多万人。
报道称，尽管官员们没有说明哪些社交媒体平台将会受到影响，但该建议很可能涉及最大的几个，比如脸书、Instagram、Snapchat和推特。估计可能还会包括海外社交媒体平台，比如中国的QQ和微博以及俄罗斯的VK。
报道称，新建议将对大批申请前往美国工作或消遣的人增加一项实实在在的新要求，包括巴西、中国、印度和墨西哥等国在内的公民都将受到影响。
报道称，通常免签的大约40个国家的赴美公民不受该规定影响。这些国家包括澳大利亚、英国、加拿大、法国、德国、日本和韩国等主要盟友。此外，持外交和公务护照的访客大多不受限制。
报道称，随着爆出有关该建议的消息，批评意见也同时出现。
美国民权联盟国家安全项目的负责人希娜·沙姆西说：“这种试图收集大批签证申请人的海量社交媒体活动信息的行为，是特朗普政府酝酿的又一项毫无效果而且很成问题的计划。”
从事移民和国际人权研究的德雷克塞尔大学法学副教授阿尼尔·卡尔汉在推特上写道：“这是毫无必要的侵扰，简直匪夷所思。”
报道称，除了社交媒体信息，签证申请人还将必须提供以往的护照号码、电话号码和邮箱地址；以往国际旅行的记录；以往是否曾被遣返或驱逐，或者违反国际法；亲属是否曾参与恐怖活动。
美国务院在一份声明中说：“保持对签证申请人的严格审查标准是一种随时变化的做法，必须针对新出现的威胁加以调整。”
报道称，每年大约有1400万人在网上申请非移民签证，也就是DS-160签证。美国务院说，填写表格大约需要一个半小时。
报道称，2015年导致14人死亡的加利福尼亚州圣贝纳迪诺恐怖袭击事件引起了人们对移民使用社交媒体情况的关注，因为官员们承认，他们忽视了实施袭击的这对夫妻使用的网络信息平台上出现的网络激进化迹象。
去年，时任美国国土安全部长、如今担任特朗普的白宫办公厅主任的约翰·凯利告诉国会议员，他的部门正在考虑要求入境者提供网络账户的密码和访问权限。
凯利告诉众议院国土安全委员会成员：“我们希望用密码登录他们的社交媒体。如果他们不想合作，那就别想进入美国。”
报道称，迄今为止，政府还没有要求提供密码，但有零星的旅行者说，有人在机场和其他入境口岸向他们索要过密码。
报道称，尽管去年前往纽约的外国游客人数创下了纪录，但按照某些标准衡量，前往美国的国际访客人数已经开始减少。
报道称，国务院的新要求不会马上生效。该建议有60天的公众评论期，结束时间是5月29日。
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