BBC：美国称将减少联合国维和预算 维和部队或遭预算危机

德媒称，美国驻联合国代表28日表示，美国不再负担超过25%的联合国维和预算。目前联合国维和预算高达数十亿美元。
据德国之声电台网站3月29日报道，美国大使妮基·黑利在安理会上的和平论坛上声称，“我们都有各自扮演的角色，都得要做点什么。”
报道称，美国是维和预算最大的出资者。在73亿美元的费用中，出资将近28.5%。中国出资第二多，大约负担10%。
黑利说，按照美国法律中关于经费最高限度的规定，25%是上限，也表示今年就会开始适用这条法律拟定预算。
美国代表称，维和预算削减“只是开始”
报道称，目前联合国在全球有15个维和任务。美国总统特朗普曾抱怨付出过高，要求减少今年预算。相较去年，美国维和预算已减少5.7亿美元，但仍高于官方的理想数字。
“这只是开始。”黑利说6月已经通过预算削减提案。在特朗普上任前一年，预算只减少4亿。
黑利说美国会在确保联合国的维和工作得以持续进行的情况下，合理的削减经费。
联合国大会固定透过投票决定预算和分配方式。联合国大会主席莱恰克和联合国秘书长古特雷斯的发言人都拒绝对黑利的发言做评论，只表示联合国193个会员国会表决出预算。
报道称，维和部队由世界各国警力和其他人员组成，总计超过10.5万支部队。目前在海地、印度和巴基斯坦等地都有部署，但非洲国家占了部署地的绝大多数。
维和部队面临严峻挑战
报道称，维和部队有些任务发挥保护平民和维持稳定的功能，但是也有的受到批评。
报道称，维和部队不但没有成功保护人民，还可能对他们造成威胁。美联社去年的系列报道揭露了大约2千件控诉，宣称在过去12年间，联合国维和人士与相关人员涉及性侵和性剥削。
联合国秘书长古特雷斯说，2017年有59位维和人士在恶意袭击中被杀害，比2016年34人大幅增加。1月份的一份联合国报告谴责针对此事没有作为，各国指挥部到偏远执勤地点也缺乏领导人士。这都让状况更加恶化。
古特雷斯承诺加强内部训练，也已经指派专人协助被害人伸张权益。他也表示会进一步检讨维和部队的组织运作。
他认为必须同心协力采取强而有力的行动，“在现实期望的基础上对维和重新定位；使维和行动变得更加强大和安全; 为寻找政治解决方案和派遣结构良好、装备精良和训练有素的部队谋求更大的支持。”
报道指出，与会的多国代表也同意要确认维和工作的目标，做好准备，坚定政治和平进程。
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