新加坡四月出口打破预期 制药业带动 恐难持续

新加坡讯，新加坡四月份出口大幅增长，打破分析师的预期。这主要得益于制药业，但是，新加坡的贸易强项电子业却持续下滑。
今年四月份，新加坡的非石油出口比去年同期猛增11.8%。这是连续两个月下跌后的增长，也打破了路透社专家预测的5.4%的增长。
不过，由于这次增长是在制药业的驱动下发生的，而制药业的波动往往很大，因此经济学家担心这次的增长幅度能否持续。
四月份，制造业比去年同期增长43.7%，而电子业则下滑6.9%，这也是电子也连续第五个月下滑。
分析师指出，由于去年5月电子业成绩很好，这样今年5月的电子业出口可能会继续下滑。
去年，全球出口形势一片大好，使得新加坡和亚洲其他出口导向型经济体获益匪浅，尤其是那些电子产品和半导体等元器件制造商，更是获益良多。
但分析师惊讶说，完全没有预料到新加坡今年电子业出口下滑那么长时间。因此，分析师认为，不要对新加坡本月的非石油出口数字过于乐观。
四月份对中国大陆的出口同比上升了26.8%，对美国出口上升了37.8%。
如果按照环比计算，四月份的出口比三月份上扬了6.5%，也优于分析师的预期。
专家们认为，中美贸易紧张依然是新加坡出口业所担心的。
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