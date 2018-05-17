印度部长级高官近20年来首访朝 给金正恩送了礼物

在朝鲜与国际社会加强接触之际，远在南亚的印度也将其外交触角伸向了朝鲜半岛，罕见地派出高级官员访朝。
据朝中社5月16日报道称，朝鲜外相李勇浩当天在平壤会见了由印度外交国务部长V.K。辛格率领的印度外交部代表团。印度外交部网站随后发布文告称，应朝鲜政府邀请，V.K。辛格15日至16日对朝鲜进行了正式访问。
根据印度外交部的文告，V.K。辛格此次访朝，是近20年来印度部长级高级官员首次访问朝鲜。印度《经济时报》16日报道称，随着朝鲜寻求融入国际社会主流，印度莫迪政府也希望加强与朝鲜的接触。
没有见着金正恩的面
《经济时报》报道称，V.K。 辛格此次访朝，并未受到朝鲜最高领导人金正恩的接见，不过据朝中社16日报道，印度政府向金正恩送来礼物。
辛格与四名朝鲜高级官员进行了会谈。根据印度外交部16日发布的文告，在为期两日的访问期间，V.K。 辛格与朝鲜最高人民会议常任委员会副委员长金英大、朝鲜外相李勇浩、朝鲜文化相朴春男以及朝鲜副外相Choe Hui Chol等高级官员围绕两国在政治、地区、经济、教育和文化领域的合作进行了会谈。
印度外交部的文告还写道，朝鲜向印度外交部代表团介绍了朝鲜半岛近期局势发展的整体情况。V.K。 辛格则表示，印度支持朝韩双方的联合和平倡议，鼓励北南双方朝着构建朝鲜半岛和平与繁荣的方向而努力。
此外，两国还决定在职业教育、农业、制药、瑜伽和传统医药等双方有共同兴趣的兴趣探索合作的可能。
据印度外交部文告，印度和朝鲜于1973年12月10日正式建立外交关系，今年是两国建交45周年。两国同意通过教育和文化交流和加强民众之间的联系，以此来纪念两国建交45周年。
值得注意的是，在印度外交部的文告中，V.K。 辛格与朝鲜高级官员会谈时表达了对核扩散威胁的担忧，尤其是自己的邻国在核扩散方面的担忧。
印度外交部的文告称，对此，“朝鲜方面强调，作为一个友好国家，朝鲜将绝不允许任何给印度的安全制造担忧的行为”。
曾顶住美国压力拒绝关闭驻朝使馆
据印度《经济时报》16日报道称，在V.K。 辛格此次率团访问朝鲜之前，朝鲜最高级别官员率团访问印度还是在2015年。当年，时任朝鲜外相李洙墉访问了新德里。李洙墉访问印度，是超过30年来最高级别朝鲜高官访印。2016年两国官员也曾举行了会谈，不过此后两国关系转冷。
朝鲜半岛局势去年年末与今年年初恶化之际，面对美国的压力，葡萄牙、约旦等国相继宣布与朝鲜断交，墨西哥、秘鲁、科威特、西班牙等国也已驱逐朝鲜驻当地大使，泰国和菲律宾等国还采取了大幅缩减与朝鲜间经贸交流的措施等。不过，印度仍拒绝关闭驻朝鲜大使馆。
《经济时报》报道称，印度外长斯瓦拉杰去年与时任美国国务卿蒂勒森会面时就明确回绝美国的要求。
斯瓦拉杰表示，“我曾对蒂勒森国务卿表示，你们的部分友好国家（在朝鲜）的大使馆应该保留，以便令部分沟通渠道保持开放。很多时候，你可能需要会谈或双边对话来解决问题。至少你们的朋友中有一个国家的使馆应该开着。”
除了顶着美国的压力与朝鲜保持外交关系以外，印度还与朝鲜有联系的经贸联系。据《印度快报》16日报道，印度一直以来是朝鲜的第二大贸易伙伴。
印度《经济时报》16日的报道写道，印度一直是朝鲜最大的贸易伙伴之一，但在联合国安理会通过了对朝制裁措施后，印度也对朝实施了制裁。除了食品和医药领域以外，印度下令禁止了所有与朝鲜的贸易。今年，印度在提供、销售、转运或出口原油方面实施了新的限制措施。在直升机、工业机械、铁矿石、钢材、食品和农产品等产品的销售方面也是受限制领域。
报道认为，V.K。 辛格此次访问朝鲜是针对最新的半岛局势而展开。“鉴于本地区地缘政治情况正不断变化，因此辛格此次访问意义重大。”
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