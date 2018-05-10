印媒：美退出伊核协议给印度原油消费者带来压力

5月8日特朗普宣布美国将退出伊朗核协议，并重启之前为回报伊朗不发展核武器的承诺而取消的制裁，引发国际多方面关注。《印度时报》5月10日报道表示，美国的这一决定将会导致印度财政压力增加，因为这会导致印度政府需要提供的补贴款增加，并且石油供应在明年印度大选前都会一直出于紧张状态，而这也会使印度国内原油消费者感到压力。
据报道，就在特朗普政府宣布制裁后，5月9日，全球基准布伦特原油价格创下在2014年11月份以来最高点，每桶约77美元。除此之外，因为石油输出国组织以及俄罗斯供应减少，消费者对于未来供应预期产生担心。
不过，印度政府人员并没不认为价格增长的局面会长期持续，因为市场基本面并不是支持原油价格增长的。他们还表示，当今世界，在影响油价方面发挥着更大的作用的是金融市场，不再是实物稀缺度。
对于印度来说，现在担心油价可能也的确为时过早。一方面特朗普政府还有180天决定施加制裁，另一方面，其他的石油供应商已经为印度保证将弥补伊朗留下的石油空白。
不过，真正让印度担心的是油价上升的同时，卢比正在贬值。这放大了原油成本对于印度宏观经济因素的影响，并可能阻碍该国经济增长。原油是印度最大进口产品，而高油价会引发更大的财政赤字，这将让卢比贬值，无论是燃料还是事物价格都会上涨，使得政府对社会领域支出能力减弱。
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