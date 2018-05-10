英媒称，太阳死亡时将变成巨大的行星状星云。
据英国《卫报》网站5月7日报道，趁太阳还在的时候好好享受吧：科学家们说，50亿年后，我们的母恒星将会燃烧殆尽，然后四分五裂，变成一个由星际气体和尘埃构成的闪闪发光的巨大圆环。
报道称，天文学家早就知道太阳耗尽燃料后会死亡，但并不清楚其临终前的痛苦过程的确切性质，即便是该领域最痴迷的从业者也不例外。
现在一个国际科学家团队已搞清了细节。他们利用一个新的计算机模型发现，太阳死亡时并不会像大家之前认为的那样慢慢消失，而是会变成在数百万光年外都能看到的、令人叹为观止的行星状星云。
曼彻斯特大学天体物理学教授阿尔伯特·泽尔斯特拉说：“这些行星状星云是天空中最美丽的天体，尽管太阳会变得越来越暗，但在邻近星系还是可以看到它。如果你住在200万光年外的仙女座星系，你仍然能看到它。”
报道称，从很多方面看，太阳都是一颗普通的恒星。它中等大小，年龄约为50亿岁，寿命还剩一半。当太阳核心的氢最终耗尽，其中心将塌缩，太阳将迎来自己的末日。一旦出现这种情况，核反应就会在太阳的核心区域外启动，导致太阳膨胀为一颗红巨星，并最终吞噬水星和金星。
但这还不是故事的结局。在《自然·天文学》杂志上，泽尔斯特拉与波兰和阿根廷的同事撰文描述了接下来会发生什么。在形成一颗红巨星之后，太阳会失去约一半的质量，因为其外层会以每秒20公里的速度被吹走。然后，太阳的核心将迅速升温，发射出紫外光和X射线，它们会追上外层并将其转化为明亮发光的等离子环。这个行星状星云将闪耀约1万年。
报道称，旧计算机模型预测太阳在生命结束时将失去其外层，但同时也显示，太阳核心的升温速度太慢，无法让失去的外层发光。当太阳核心的温度达到3万摄氏度时，外层早就消失了，变成气体和尘埃散入星辰间。
泽尔斯特拉说：“我们的模型所显示的是，在外层被喷射出去后，核心的温度将在5000至1万年内变得足够热，这个过程足够快。太阳正好达到了能够形成行星状星云的下限。”
报道称，尽管地球可能会在太阳死亡后幸存下来，但地球上的生命应该早在那之前就灭绝了。随着太阳日渐衰老，它会越来越亮。在接下来的20亿年里，太阳的温度可能会变得极高，足以使海洋沸腾。泽尔斯特拉说：“那样的环境不会太舒适宜居。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost