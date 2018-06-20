印度大选将至 执政党干部培训再渲染“中国威胁”

离 2019 年印度大选还有不到一年的时间，印度执政党印人党已经开始着手为大选做准备。印度媒体最近报道称，印度人民党已经制作了 2018 年党员干部培训材料，材料中一一列举出国家当前面临的内外挑战，并把中国视为印度的所谓 “ 威胁 ” 。

印度《金融快报》 18 日报道称，这一培训材料是印人党为 2018 年全国干部培训所编制。 6 月 13 日，印人党主席阿米特 · 沙阿在该党位于新德里的办公室总部发布了这份培训材料。

材料中宣称， “ 来自邻国的外部挑战加大。从战略角度而言，尤其是中国展现出主要挑战。巴基斯坦则继续针对我们的团结和经济。 ”

材料中还提到中印边界问题，枉顾事实地声称，在中印均致力于为长期的边界纠纷找到解决办法之时，中国仍在边境增加军事部署。

此外，培训材料还从中国海军增强自身实力、加强与巴基斯坦等南亚国家的互联互通性等多个方面渲染中国对印度的 “ 挑战 ” 。





培训材料对中国与巴基斯坦的关系也心存芥蒂并臆称，中国和巴基斯坦构建了紧密的外交关系来阻止印度发展成为一个全球大国。





类似新闻并非首次被曝出。 2015 年，印度媒体也曾报道印人党在干部培训资料中渲染所谓 “ 中国威胁 ” 的做法。当时，有分析认为，媒体披露的内容往往是最容易吸引眼球的，而渲染 “ 中国威胁 ” 常被认为具有 “ 爆点 ” ，培训材料中有关中印合作的部分就容易被忽略。此外，不排除有通过渲染 “ 中国威胁 ” 达到提高国防预算的目的。

此前，中国外交部在回应印度媒体有关 “ 对抗中国 ” 的报道时也曾表示， “ 这反映出持这种观点和猜测的个别印媒对自己国家太不自信，对中国太不信任。 ” 而中国的 “ 一带一路 ” 倡议也是对所有国家开放的。

实际上，在近段时间，中印高层往来频密，两国关系进一步改善。

“

我坚定相信，当印度和中国以相互信任并照顾对方利益的方式共同合作，亚洲和世界将拥有更美好的未来。

”

就中印关系，莫迪在今年

6

月的香格里拉对话会开幕式上做主旨演讲时如此说道。

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