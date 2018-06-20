中方痛批美国对华搞“贸易讹诈”

外媒称，就在中美两国朝着可能爆发的 “ 贸易战 ” 越走越近的时候，美国总统特朗普 18 日指示美国贸易代表，准备对 2000 亿美元的进口中国商品征收新关税。





美国当局变本加厉





据美联社 6 月 18 日报道，特朗普希望把这次关税税率定在 10% 。这将是两国间一场因巨大的贸易失衡而愈演愈烈的争端中最新一轮惩罚性措施。特朗普最近下令对中国 500 亿美元的商品加征关税，中国很快对美国的出口商品征收对等关税，这一举动引起了美国总统的不满。





特朗普说，如果中国对新一轮关税作出回应，那么他将采取行动， “ 对另外 2000 亿美元的商品加征关税 ” 。





报道称，目前尚不清楚新的关税将于何时实施，因为贸易代表办公室尚未确定哪些中国商品将面临处罚或进行法律评估。两国宣布的第一轮惩罚性关税将于 7 月 6 日生效。





报道称，近几个月来，特朗普出台了一系列贸易保护主义措施。这些贸易保护主义措施包括对美国进口的钢铁和铝制品征收关税，在从北美到亚洲的贸易谈判中作出强硬的表态。





报道认为，中美争端的升级也可能是对其他贸易伙伴的一种警告。特朗普与包括加拿大和欧盟在内的贸易伙伴一直不睦。





报道称，但华尔街却以谨慎的态度看待不断升级的贸易摩擦，担心这会扼杀特朗普任内已经实现的经济增长。特朗普的前首席经济顾问加里 · 科恩上周说， “ 关税大战 ” 可能导致通胀和消费者债务 —— 这些都是 “ 以往导致经济放缓的要素 ” 。





另据德国新闻电视频道网站 6 月 19 日报道，美国和中国的贸易争端面临进一步升级的危险。特朗普宣布，如果中国针对美国此前的惩罚性关税真的把报复性关税计划付诸实施，他将对价值 2000 亿美元的中国商品征收新关税。





报道称，特朗普宣布这个消息后，在远东市场上美元对日元汇率下跌，东京股市开盘也下跌。此前，对于一场全面的中美 “ 贸易战 ” 的恐惧已经拖累了纽约股市。





中方不惧 “ 极限施压 ”





据路透社 6 月 19 日报道，中国商务部指责美国引发贸易战，称如果美国再出台一份对从中国进口商品加征关税的清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制。





报道称，美国总统特朗普 18 日威胁将对从中国进口的 2000 亿美元商品加征 10% 的关税，称此举是为了报复中国做出的对从美国进口的 500 亿美元进口商品加征关税的决定。





中国商务部 19 日在一份声明中说： “ 美方在推出 500 亿美元征税清单之后，又变本加厉，威胁将制定 2000 亿美元征税清单。这种极限施压和讹诈的做法，背离双方多次磋商共识，也令国际社会十分失望。 ”





声明说： “ 美方发起贸易战，违背市场规律，不符合当今世界发展潮流，伤害中美两国人民和企业利益，伤害全世界人民利益。 ”“ 如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制。 ”





这份声明还表示，中方将 “ 按照既定节奏，坚持以人民为中心，坚定推进改革开放，坚定推进经济高质量发展，加快建设现代经济体系 ” 。





发布在中国商务部网站上的这份声明指出： “ 中方的应对既是为了维护和捍卫国家和人民利益，也是维护和捍卫自由贸易体制，维护和捍卫人类共同利益。 ”





另据法新社 6 月 19 日报道，在美国总统特朗普威胁说要对中国商品加征新的关税后，北京 19 日指责特朗普 “ 讹诈 ” ，并警告称将采取报复性措施。这推动世界上两个最大经济体迈向贸易战。





报道称，在特朗普推进其贸易保护主义的 “ 美国优先 ” 议程之际，针对中国的贸易攻势只是特朗普对美国经济合作伙伴发动的多阵线战争中的一个方面。自 6 月 1 日以来，从欧盟、加拿大和墨西哥进口的钢铁和铝制品分别被征收 25% 和 10% 的关税。





报道指出， 20 年前，中国经济在很大程度上依靠出口拉动，但自从 10 年前全球金融危机爆发以来，中国在平衡经济、更多地依靠国内投资和消费方面取得了进步，这限制了贸易关税可能对北京造成的损害。





此外据路透社 6 月 19 日报道，中国外交部 19 日敦促美国停止伤害性的言论和行为，此前美国总统特朗普威胁将对 2000 亿美元的中国商品加征 10% 关税。





外交部发言人耿爽是在例行记者会上作出以上表述的，并补充称中方不想打 “ 贸易战 ” ，但也不怕打 “ 贸易战 ” 。





白宫亟须改弦更张





日本《读卖新闻》 6 月 19 日刊登题为《切断制裁与报复的恶性循环》的社论称，美国与中国的贸易摩擦已经激化。两国需要保持坦诚的交流，切断你制裁我报复的恶性循环。





文章称，美国以所谓 “ 侵犯知识产权 ” 为由，宣布对价值 500 亿美元的中国商品征收惩罚性关税，并计划从 7 月 6 日开始分阶段实施。中国也明确表示，一旦制裁措施启动，将会在关税方面给予对等规模的报复。此前在美国对进口自中国的钢铝产品征收惩罚性关税之时，中方也曾采取报复措施。





文章称，中美两国占到全球国内生产总值的约四成。两大经济体之间你来我往的制裁与反制裁加剧了市场和企业的不安，阻碍了全球的贸易和投资增长。而世界经济增长遇阻导致的负面效应也会严重波及中美自身。两国需要在采取追加关税措施时保持克制，说到底还是要通过对话解决问题。





文章指出，迄今为止美中已进行了多轮磋商，寻找避免制裁的办法。中国同意扩大美国农产品进口，美国财长姆努钦也曾承诺暂时搁置制裁措施。但是最终，特朗普单方面撕毁谈判成果，作出了实施制裁的决定。这使得好不容易建立起来的互信遭到破坏，建设性的贸易谈判难以继续。





文章认为，特朗普应当从根本上调整以恫吓迫使对手让步的谈判战术。





据《日本经济新闻》 6 月 19 日报道，中美两国宣布的加征关税等制裁措施产生巨大影响。国际期货市场上，大豆价格暴跌，市场出现了担忧经济萎缩的情绪。中美的制裁对象规模相当，约为 500 亿美元，但中国征收报复性关税的目录中很多是美方高度依赖中国的商品。





报道称，特朗普政府 15 日宣布的制裁措施是，分两个阶段对价值约 500 亿美元的中国商品加征 25% 关税。 7 月 6 日起先对 340 亿美元的商品加征关税，剩余 160 亿美元商品的关税再择机宣布征收时间。中国随即也宣布加征对等的报复性关税。





报道称，中美措施的对象规模和时间虽然一样，但内容却不相同。中国报复措施的对象大多是美国对华依存度较高的商品。比如 2017 年美国出口的大豆中，有 55% 销往中国。乘用车等汽车相关产品、棉和棉制品也有近 17% 是出口到中国。第一波加征关税的 545 项商品，占到中国从美国进口总额的 22.5% 。





SMBC 日兴证券经济学家丸山义正认为： “ 论及对出口业者的不良影响，美方超过中方。美国总统特朗普的决断带来的后果很严重。 ”





报道称，美国加征关税的锅炉、涡轮、电动机等商品，

2017

年有超过

10%

是从中国进口的。这些进口业者需要被迫选择是不顾加税继续从中国进口，还是从中国以外的国家进口替代品。

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