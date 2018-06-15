“特金会”之后 “新加坡在哪儿”成谷歌热门搜索

“ 承办美朝峰会后，新加坡彻底火了。 “ 新加坡在哪儿 ” 现在已经成为谷歌最热门的搜索词汇。路透社 14 日报道评论称，这是新加坡一次成功的公关之举 ” 。





据路透社 13 日报道，新加坡近日 成了谷歌最热门的搜索词，搜索量超过 200 万。相关搜索内容有 “ 新加坡在哪儿 ”“ 新加坡峰会 ” 和 “ 新加坡时间 ” 。新加坡旅游局通信与营销技能发展市场营销司执行署长张惠明表示， “特金 会 ” 令新加坡进入了国际观众的视线之内。在线旅行社 “ 智游网 ” 表示，他们的数据显示，全球客户对 6 月 10 日至 11 日到新加坡旅行的搜索量同比增加 58% ，而美国的客户搜索量增加 220% 。

新加坡政府此前称他们为此次峰会花费 2000 万新币，这招致了部分新加坡民众的不满。但市场营销专家安德鲁则认为，这场峰会带来的收益是上述数字的数倍 —— 新加坡 “ 赚得 ” 的公众口碑和免费曝光机会价值约 1.5 亿新币。

新加坡新闻与时事节目

14

日称，

“特金

会

”

让新加坡登上多国媒体新闻头条和专栏，而新加坡景色也在全球各大电视台播放。近

3000

名在国际媒体中心的记者所给予的详尽报道，使新加坡获得了免费的曝光机会。

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