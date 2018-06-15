“特金会”之后 “新加坡在哪儿”成谷歌热门搜索

“承办美朝峰会后，新加坡彻底火了。“新加坡在哪儿”现在已经成为谷歌最热门的搜索词汇。路透社14日报道评论称，这是新加坡一次成功的公关之举”。
据路透社13日报道，新加坡近日 成了谷歌最热门的搜索词，搜索量超过200万。相关搜索内容有“新加坡在哪儿”“新加坡峰会”和“新加坡时间”。新加坡旅游局通信与营销技能发展市场营销司执行署长张惠明表示，“特金会”令新加坡进入了国际观众的视线之内。在线旅行社“智游网”表示，他们的数据显示，全球客户对6月10日至11日到新加坡旅行的搜索量同比增加58%，而美国的客户搜索量增加220%。
新加坡政府此前称他们为此次峰会花费2000万新币，这招致了部分新加坡民众的不满。但市场营销专家安德鲁则认为，这场峰会带来的收益是上述数字的数倍——新加坡“赚得”的公众口碑和免费曝光机会价值约1.5亿新币。
新加坡新闻与时事节目14日称，“特金会”让新加坡登上多国媒体新闻头条和专栏，而新加坡景色也在全球各大电视台播放。近3000名在国际媒体中心的记者所给予的详尽报道，使新加坡获得了免费的曝光机会。
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