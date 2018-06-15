马克龙批意政府“厚颜无耻” 两国为难民问题吵翻

“ 我们还在等法国道歉。 ” 因为法国总统马克龙日前就难民接收问题指责意大利政府，引发两国的一场外交风波，原定于 15 日举行的法意首脑会晤可能因此推迟甚至搁浅。





意大利安莎通讯社 14 日报道称，意副总理迪马约当天表示，仍在等马克龙道歉， “ 现在法国还有时间后退一步，道歉，然后两国重新开始。 ” 法国《费加罗报》 14 日表示，意大利政府日前拒绝一艘难民船靠岸，马克龙周二点名谴责意大利政府 “ 不负责任 ”“ 厚颜无耻 ” ，表示按照国际法意大利有义务接收难民。

马克龙此举一下子把意大利给惹恼了。 13 日，意大利外交部长米拉内西召见法国大使，表示马克龙的言论 “ 正损害两国关系 ” 。当天，意大利经济和财政部长还取消了与法方的会谈，副总理萨尔维尼在意参议院发言，要求法国道歉，称如果得不到道歉，总理孔特应取消访法行程。萨尔维尼怒斥法国是伪君子： “ 自己承诺接收的难民数都远没有完成，还曾在法意边界设卡阻挠难民。请马克龙总统明天把这批难民接回家，把慷慨真正付诸行动，而非口头上的空谈！ ”

面对这场风波，法国外交部

13

日对媒体吹风表示，法国从未质疑过意大利在难民问题上的责任和行动，希望两国在难民问题上继续保持沟通合作。法国欧洲事务部部长洛瓦索表示，马克龙和孔特在周三晚举行了

“

亲切的

”

连线，法国希望意大利方面能够保留周五的会面安排，

“

既没有确认，也没有取消，我们还是很盼望他能来的。

”

Twitter

sgnypost





