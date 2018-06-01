过剩库存终消除 OPEC及俄罗斯下一步或将增产

美媒称，石油输出国组织（欧佩克）与俄罗斯等产油伙伴国认定全球原油市场已于4月恢复平衡，减产措施达到了消除全球过剩库存的重大目标。
据彭博新闻社网站5月27日报道，过去三年来，国际油价深受库存过剩的困扰。据知情人透露，欧佩克与其他产油国上周在沙特吉达召开联合技术委员会会议，评估了相关数据，认定4月发达国家石油库存已跌至五年平均水平以下。
欧佩克及其伙伴国下月将在维也纳商谈减产事宜，库存恢复平衡必将成为下一次紧张会谈的焦点。沙特与俄罗斯这两个主要产油国上周声称，各产油国或许可以在今年下半年增加产量。但问题在于，多位来自欧佩克内外的官员均表示反对这项提议，认为各方很难达成一致意见。
报道称，据三名知情人透露，联合技术委员会认定发达国家的石油库存已降至比五年平均值低2000万桶的水平，与2017年初相比总共减少了约3.6亿桶。由于会议内容并不公开，三位知情人均不愿透露姓名。据介绍，库存下降一是因为产油国更加严格地执行了减产要求，二是因为夏季对原油和精炼油的需求有所增加。
俄罗斯和沙特提议增加产量，以弥补其他产油国的产量缺口，尤其考虑到委内瑞拉产量持续锐减，而伊朗可能因为美国恢复制裁而减产。提高产量限额将无法令委内瑞拉、伊朗这样的产油国受益，假如油价延续25日的跌势则会加重这些国家的损失。
据报道，欧佩克与其他产油伙伴国将在6月底的会议上讨论如何衡量减产的效果。到目前为止，各产油国主要参考经合组织成员国库存量的五年移动平均值。
在上周的吉达会议上，联合技术委员会考察了其他评估石油库存的方法。据透露，一种建议是拉长移动平均值的参考区间，选取2004年到2014年的十年移动平均值；另一种建议是采用五年平均值，但剔除2015年到2016年的数据，因为那两年的库存异常庞大。
报道称，国际能源署5月16日曾表示，欧佩克及其伙伴国最终成功解决了产能过剩问题，库存量自2014年以来首次跌至五年平均值以下。不过，沙特与俄罗斯都认为参考五年平均值的方法存在缺陷。多年过量供应意味着五年平均值本身就高于正常水平，而欧佩克以外产油区的数据比较零碎，增加了精确评估全球市场的难度。
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