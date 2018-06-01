美军再遇不明飞行物？外媒曝美航母邂逅UFO新细节

外媒称，关于美军记载的14年前在加利福尼亚海岸附近看见不明飞行物（UFO）事件，一些新的细节曝光。
据美国《赫芬顿邮报》网站5月29日报道，2004年“嘀嗒糖”UFO事件是去年年底由《纽约时报》和《华盛顿邮报》率先披露的。那个白色物体被称为“嘀嗒糖”是因为它形似一粒嘀嗒薄荷糖。
哥伦比亚广播公司（CBS）在拉斯维加斯的下属机构KLAS获得一份2009年“由军方编写并供军方参阅的”报告，该报告详细记述了2004年底两周时间内与异常飞行器（AAV）的多次互动。报告还探讨了让那些AAV得以躲避观察和探测的超高速度和先进隐身能力。
“那些AAV会在短短几秒钟内‘非常迅速’地从大约6万英尺高度下降到大约50英尺，”报告说。
飞行员们表示，水中可能也有东西。一名飞行员详细描述了水中的波动有一个足球场那么大。
“波动的直径看起来有50米到100米，接近圆形。当时唯独在那片水域能看到那种白浪，让他想起了那种东西从水面迅速下沉的景象，比如潜艇下潜或者船只沉没。”
出现波动的区域还出现了类似“刚好没入水中的暗礁或岛屿”周围的浅水区，但是飞行员抵近时却看到波动已经消失、海面恢复平静。尽管他从未亲眼看到引起波动的东西，但报告称，那可能是由一个AAV造成的，飞行员没看见是因为AAV有隐形性能“或肉眼看不见”。
另一名飞行员描述了AAV飞近时下面海水的波动：“看上去就像浪花四溅的波浪和泡沫，简直就像水在沸腾一样。”
报道称，附近的一艘潜艇在水下没有发现任何不寻常的异象。如果真的有一个物体到了太平洋，“鉴于我们的传感器性能先进，那它一定具有高度先进的性能”。
报告说，汇报了这起事件的一名空勤人员曾遭到“百般嘲讽”。
报道称，军方既未证实也未否认报告中的一切细节，对于近些年的其他录像镜头（包括2015年3月发布的一段视频）也无可奉告。
报道称，“嘀嗒糖”UFO视频在去年首次发布时引起轰动，当时《纽约时报》报道了五角大楼的一个秘密UFO项目，该项目没有发现外星生命造访地球的证据，且现已终止。不过，负责该项目的前军事情报官员路易斯·埃利桑多表示，还有很多信息是公众尚未看到的。
他去年12月说：“我个人相信有非常令人信服的证据表明，我们恐怕并不孤单。”。
报道称，其他可能的解释包括美国军方或外国政府掌握了尚未公之于众的先进能力。
另据英国《每日邮报》网站5月27日报道，五角大楼一份被泄露的报告揭示了曾经在太平洋上空让海军战斗机飞行员大惊失色的偶遇UFO过程新细节。
据KLAS报道，2009年的这份报告没有日期也没有机构标识，但四名官员证实，这份报告是五角大楼由多个机构提供材料实施的一个项目的组成部分。
报告揭示了2004年11月14日那次偶遇的新的第一手资料，有关那次偶遇的视频在去年12月曝光。
当时，“尼米兹”号航母群正在加利福尼亚州南部和墨西哥海岸附近进行演练，准备前往阿拉伯海执行任务。
报道称，从大约11月10日开始，“普林斯顿”号导弹巡洋舰多次与报告所称的异常飞行器（AAV）有雷达通讯。
11月14日，“普林斯顿”号在上午11点左右再次探测到一个AAV，于是召来正完成训练准备返回“尼米兹”号的两架F/A-18“大黄蜂”舰载机。
一架E-2C“鹰眼”侦察机也在该区域作业，它试图与AAV建立雷达通讯，但因无法获得对方航迹，通讯断断续续。
第一架展开调查的战斗机是海军陆战队的一架C单座F/A-18C，它在AAV位置的周围5至10海里处飞行，但看不到它。
第二架作出回应的是海军F/A-18F战斗机，飞行员是戴维·弗拉沃中校和吉姆·斯莱特中校。他们亲眼见到了AAV并曾公开谈论这件事，从而证实了报告内容。
下午3点左右，另一架海军F/A-18F在红外热成像仪上跟踪到一个引人注目的物体。弗拉沃的飞机没有装备红外热成像仪。
飞行员表示，他无法确认自己跟踪到的与弗雷沃和斯莱特看到的是不是同一个物体，因为他没有亲眼见到过，只是通过红外热成像仪跟踪到它。
报告指出，事件发生期间，美国“路易斯维尔”号核快速攻击潜艇正在该地区作业，它没有发现异常的海底活动。
报告强调，无论那个AAV是什么，它“不是美国或任何外国目前拥有的已知飞机或飞行器”。
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