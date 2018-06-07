特朗普施压让日本军费翻番 日本不满美“狮子大开口”

媒称，日本自民党的安全保障调查会建议大幅增加防卫费，要求调整此前政府定下的“防卫费占国内生产总值（GDP）1％”的水平，将北大西洋公约组织（NATO）要求成员国达到的“防卫费占GDP 的2％”作为参考。如果探索这一举动的背景，就会发现要求同盟国负担防卫费的美国的存在。
据《日本经济新闻》网站6月6报道，日本将在2018年底修订《防卫大纲》和《中期防卫力量整备计划》（简称中期防），8月还将提交2019年度预算的概算要求。自民党在这个时期提出建议，是为了体现到日后的一系列计划之中。
自民党的安全保障调查会在建议中强调称，日本的周边环境处于“战后最大的危机局势”。日本2018年度最初预算的防卫费为5.1911万亿日元，连续6年增加，但仍要求进一步增加。
报道称，作为象征性数字被提出的是防卫费与GDP之比。日本前防卫相、调查会长中谷元在发布建议之际呼吁称，“与各国相比，（日本）防卫费的比例太低了”。观察截至2016年度各国的防卫费与GDP之比可以发现，美国为3％，俄罗斯为4.8％，英法为2％左右。自民党在建议中特意介绍了北约的目标，似乎希望彰显“如果是美国同盟国，就需要负担这种程度”的看法。
报道称，根据《日美安全保障条约》，日本和美国属于同盟关系。从分工来看，美军是“矛”（攻击敌国领土），自卫队是“盾”（专守防卫）。日本在国内设置美军基地，允许美军驻扎，作为“体贴预算”承担美军经费。但最近20年里日本被同盟国美国明里暗里要求增加防卫费。
报道指出，重大转折点是2001年的美国“9·11”恐怖袭击事件。9·11以后，小布什政府加强参与中东事务，军费的膨胀挤压了美国财政。美国开始推进美军转型（改革与整编），对同盟国的要求也随之增加。
“从军费来看，美国占GDP的3％以上，日本仅为1％”，在小布什政府担任国防部长的拉姆斯菲尔德每当会见日本的阁僚或议员都这样表示。美国前总统奥巴马也为实现财政健全化而削减防卫费，宣布“美国已并非世界警察”。
报道称，防卫费的GDP占比长期维持在1％的日本如今为何要提高至2％呢？很大原因在于特朗普上台。
报道称，特朗普上台前就呼吁消除美国对日贸易逆差。就任之后要求推进与日本的自由贸易协定（FTA）谈判，寄希望于扩大美国汽车和农产品出口等。但日本希望避免在这些领域设置进口配额。
报道称，与汽车等领域相比，日本在防卫装备领域的国内产业并不强。特朗普敦促日本购买美国战斗机等，显示出将经济和安保捆绑起来的姿态。
报道表示，对于自民党的防卫相关议员来说，这种状况是增加防卫费的良机。一位议员表示，“从前受到1％限制，停止了思考。包括装备品在内，要增加所有预算”。不过，建议中针对增加预算的用途，仅仅列举了训练及教育费、维护及整备费等。对于超过5万亿日元的防卫费增加额，在用途方面缺乏具体性。
日本政府内部很多观点认为，“实现防卫费占GDP的2％的可行性很低”。2％是现在的2倍，如果按日本如今的GDP计算，将是约11万亿日元。即使是北约的29个成员国，也只有美国、英国、波兰等部分国家超过2％。
据称，目前日本的防卫费还存在提高效率的余地。例如从美国进口的高价装备。采用“对外有偿军事援助（FMS）”方式，由日本与美国政府直接签约的交易正在增加，但采购价格由美国政府主导。在日本政府和自民党内部，对“美国开价狮子大开口”的不满根深蒂固。
报道指出，自民党安全保障调查会其实也认为“2％偏高”。在建议草案中，曾将2％称作“目标”，但有意见认为“缺乏可行性”，结果使之降格为“参考”。
1976年，日本三木武夫内阁在会议上针对防卫费决定“今后不得超过相当于国民生产总值（GNP）的100分之1的金额”。虽然这一决定之后被撤销，但一定年龄以上的选民仍记得“1％额度”。本次提出偏高的要求，也包含了再次确认取消1％额度的含义。
据报道，日本首相安倍晋三针对防卫大纲表示，“并非处在以往的延长线上，将弄清真正需要多少防卫力量”，有时也瞟一眼严峻的财政状况。
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