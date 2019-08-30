贸战升级 逾八成美企:在华运营前景恶化

虽然在中国经营的美国企业仍有盈利，但逾八成美企认为中美贸易战升级令其在华运营前景恶化。
美中贸易全国委员会(USCBC)调查显示，81%的企业认为中美之间不断升级的贸易紧张关系影响其业务运营。这比2018年增长8个百分点。
在接受调查的美国公司中，近半公司表示，销售和市场份额均有所下跌，主要由于美国和中国互征关税。许多企业还表示，鉴于中国政府为国内企业提供的优势，以及外国企业面临的其他许可、投资和行政壁垒，他们担心自己在中国的竞争能力。
调查又显示，美国企业称其销售正在下滑，因为考虑到中美双边商业关系的波动性，中国客户愈来愈认为美国企业是不可靠的商业伙伴。近40%的受访企业表示，由于中国合作伙伴对与美国公司做生意的担忧，他们的销售下跌。这一比例较2018年增长7倍。
USCBC主席、前美国政府高级官员、中国问题专家Craig Allen敦促美国和中国重返谈判桌，结束具有破坏性的针锋相对的关税，避免对双边关系造成持久损害。他称，从短期来看，贸易战确实伤害了美国公司。失去市场份额很容易，要想夺回市场份额非常、非常困难。这些代价是真实存在的，而且可能是长期的。
该组织指出，95%的成员公司在中国投资是为了进入中国市场，而只有不到四分之一的公司在中国投资是为了向亚洲地区和美国出口。
Allen表示，成员公司在华开展业务主要是为了服务中国市场，而不是向美国出口，尽管美国总统特朗普要求他们寻找中国之外的其他选择，但没有迹象表明他们打算离开，。
USCBC又预计，明年收入将增加的企业略占多数，但较上年减少26%，反映出关税、贸易冲突和市场环境恶化等方面的不确定性。
USCBC代表了美国超过220家企业，包括波音、农业巨擘Archer Daniels Midland和惠普企业(Hewlett Packard Enterprise)等。（信报）
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