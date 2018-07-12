哈佛被指招生歧视亚裔 拒绝公开招生密件因怕这事

据美国《世界日报》报道，哈佛大学被控招生作业歧视亚裔学生后，随着诉讼的进行，哈佛秘密而复杂的招生审核作业，也将进一步公诸于世；目前哈佛仍拒绝控方要求，公开招生相关文件，其中包括内部沟通电邮、录取学生的统计和“院长感兴趣的名单”。
不过，反对大学对招生对象按族裔分类的“学生公平入学”组织（Students for Fair Admissions， SFFA）对哈佛的这项提控，已促使哈佛公开审核申请学生时，依照“勇气”、“人缘”等个人特质来打分数；此案预定10月开庭审理。
“学生公平入学”创始人布朗姆（Edward Blum）发表声明说：“哈佛为不公开秘密招生作业，宁可官司打到底，是因为该校清楚，该校如何对待亚裔申请人一旦曝光，将震骇美国民众。”
哈佛：申请人将操弄招生体制
哈佛向法院表示，公开这些档案将侵犯隐密的内部作业，为前所未见之举；哈佛声称，这么做将让未来申请学生“操弄招生体制”，并让其他菁英学校模仿该校做法，得以竞夺最优异的学生。
在特朗普总统3日宣布废除大学招生可考虑种族因素的指导原则后，哈佛的这项诉讼已受到全国关注；数月前，司法部也曾宣布，将调查哈佛招生将种族因素列入考虑的作法。
美联社询及哈佛的响应，哈佛重申先前的声明，该校主管在此声明中表示，布朗姆的官司无疑是控诉该校建立一个多元校园的努力，他们并承诺，将捍卫其他实行平权的学校。
SFFA：关系公众利益 应透明
“学生公平入学”组织反驳表示，哈佛招生不公平地偏爱白人和非裔学生，使学业成绩优异的亚裔学生录取机会大受减损。
控辩两造最近提呈法院的文件，使该校筛选新生的过程曝光，其中包括对学生从学业表现到人格特质，以数值量表做评比。
“学生公平入学”的分析发现，招生委员对亚裔学生的人格特质评分一向偏低，即使校友面谈在这些方面给予他们好评。
目前两造为哪些文件应予公开相持不下，哈佛要求法官编整或禁止公开“学生公平入学”曾浏览并希望公开的数十件档案；但该组织表示，此案应该透明化，因为它关系到公众利益，也因为哈佛虽是私立大学，却每年获得5亿余美元的联邦补助。
“学生公平入学”指出，类似案件的相同性质档案不曾禁止公开，法律专家也表示，他们不曾见到其他学校，像哈佛一样，将招生作业视作行业机密；但部分专家说，“学生公平入学”要求公开的档案范围之广，异乎寻常。
不过，“学生公平入学”指出，该组织要求公开的档案中，包括两名哈佛人员“含有罪证和令人尴尬讯息”的往来电邮。另外双方对于“院长感兴趣名单”可公开多少，也争辩不休。
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