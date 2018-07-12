美国国会拟禁用中国监控设备

美媒称，美国国会正在考虑禁止联邦机构使用两家大型中国公司的视频监控设备，这是国会议员对“外国间谍活动”感到担忧的最新迹象。
据美国《国会山》日报网站7月10日报道，这反映出一种更大的趋势。在整个美国政府体系内，各机构为防御网络间谍正在远离归外国所有的技术企业。
报道称，但这项禁令提案中提到的一家公司发起了反击。海康威视认为，这项法案——被写入众议院年度《国防授权法》中——就像是膝跳反射，反映出针对中国的“红色恐慌”。
海康威视美国子公司总裁杰弗里·何（音）在接受《国会山》日报采访时说：“根据我的了解和理解，我本能地认为如果我们不是一家中国企业，那么这个问题根本就不会存在。”
报道称，海康威视的美国业务自称遵守美国法律。该公司与国土安全部合作修补了它在2017年5月发现的一个安全漏洞。它最近还在加利福尼亚州开设了一处透明度中心，允许执法机构查看其产品的源代码。
报道称，海康威视的产品被中间人买走后用于美军基地、美国驻阿富汗使馆以及田纳西州孟菲斯的一家警察局。密苏里州的承包人克里斯·尼克尔森称赞海康威视的产品是获得了“世界水平支持”的质量顶级的摄像头。
尼克尔森认为，禁用海康威视产品实际上将损害像他的公司一样的美国小型企业。尼克尔森说，当前的这场争端让他的公司受损。
今年早些时候，美国陆军透露其已经拆除了伦纳德·伍德堡的海康威视摄像头，但这么做只是为了在媒体报道这家公司后“消除”人们对这处基地的“负面看法”。
美国总务管理局将海康威视的产品从一份名单中删除。一名发言人说，之所以做出这一决定，是因为这些产品不符合《贸易协定法》的规定。根据《贸易协定法》，获得批准的相关产品必须在“指定国家”生产，而中国不在其列。
尼克尔森指出，这些摄像头通常用于闭路安全系统，这意味着它们并不与互联网连接。
国家安全专家称，这些议员只是为了消除这些设备可能被用于间谍活动的风险，尽管他们还没有掌握有关间谍活动的确凿证据。
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