14岁美国男孩二度竞选州长 最崇拜这三位美国总统

当地时间 8 月 14 日，美国佛蒙特州将举行州长大选民主党党内初选。在民主党四名候选人中，年仅 14 岁的桑博恩（ Ethan Sonneborn ）吸引了人们的眼球，成为迄今最年轻的州长竞选者。要知道，虽然还不到开车的法定年龄，他已经是第二次参加州长竞选了。





去年， 13 岁的桑博恩首次参选。佛蒙特州对担任郡、市地方官员的年龄要求是满 18 岁，却没有规定州长这一公职的竞选最低年龄。只要是在佛蒙特州居住满 4 年的美国公民就能成为州长候选人。实际上，全美国只有堪萨斯州对州长的竞选年龄提出了要求。

经历了铩羽而归后，今年他再次卷土重来。桑博恩的家人对此并不感到惊讶，因为 “ 他一直以来对政治都抱有热情 ” 。

在他的家乡 Bristol ，他已然是一位冉冉上升的 “ 超级巨星 ” 。他在接受《华盛顿邮报》采访时表示，自己在 5 岁时就对政治展现出了浓厚的热情。

“ 我 5 岁时得到了一本关于美国历史的百科全书，里面缔结联盟的概念深深吸引了我。这个想法震撼了我，那就是你可以把各行各业的人都聚集起来，共同追求目标 ” ，桑博恩说道。

6 岁时，他就环保问题向时任州长提出了建议，并在该州实施；小学 6 年级时又以和平抗议的手段让学校改变了一项规定。

去年发生在北卡夏洛茨维尔市（ Charlottesville ）的骚乱事件让桑博恩对这个州和国家的政治感到沮丧，他认为年轻人并没有在公共政策讨论中发出足够的声音，因此决定要投身政界。

今年，桑博恩将竞选议题主要放在了医疗健康、学校与经济上。他表示，这些事将在很大程度上影响着年轻人的未来。





谈到怎么说服成年人把选票投给他时，桑博恩表示，各年龄阶段的人都有一个共同点，那就是他们想要改变。

“ 我是一个安全的候选人，我在与现状进行对抗，不管年龄多大，所有的人都会被这点吸引 ” ，他说道。

尽管自带 “ 明星光环 ” ，还要忙于竞选工作，这个 14 岁的男孩本质上还是和其他同龄人一样，喜欢跑步、打篮球和钓鱼。

但不是所有 14 岁的孩子都能像桑博恩这样参与竞选，对那些不能参选的孩子，他鼓励他们依然能通过其他渠道积极地投身政治生活。

“

年轻人一直被教导要被人们看见而不是听见。现在我们面临着真正的问题，比如气候变化、枪支暴力、失业危机等等。要是能让年轻人来主导解决这些问题，后代将从中受益

”

，桑博恩表示。

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