想让快餐变得健康？英媒：试试这双能改变味道的电子筷子

英媒称，研究人员表示，能发出电击的餐具可改变食物味道，有助于降低快餐含盐量。

据英国《每日电讯报》网站 8 月 12 日报道，科学家研究出了一双能让食物尝起来更咸、更酸或更苦的筷子，而无需增加调味料用量。





他们还在研究能让食物尝起来更辣或更甜的勺子和叉子。





报道称，这种 “ 数字调味料 ” 技术能让用餐者在进食时调整食物口味，以满足自己的要求。





它也有助于帮助食品制造商和餐馆在不影响口味的情况下减少食物中盐的用量。





报道称，这种餐具的原理是向舌尖发送电脉冲，刺激味蕾。





缅因大学计算机科学助理教授尼梅沙 · 拉纳辛哈博士领导了这项电子餐具工作，他说： “ 这项技术是为了附加虚拟味觉。它会根据不同的食物或饮料增加风味。 ”





“ 例如，如果你在使用土豆泥时额外增加一层电子盐，整体味道就会得到加强。 ”





报道称，一些中餐外卖食物和速食被发现含盐量是一袋薯片的 11 倍还多，超过成人每日推荐盐摄入量的一半。已知盐与心脏病和中风等严重健康问题有关。





拉纳辛哈博士称，使用一双电子筷子有助于减少用盐量，同时食物吃起来又不会淡而无味。





报道称，拉纳辛哈博士最初于新加坡开始这项技术的研究，该技术在每根筷子上或勺子头上安装两个电极。





这使它们在接触舌头时向舌尖发出微弱电流，刺激味蕾。





报道称，研究人员可通过控制电流的频率、幅度和强度刺激酸味、咸味和苦味等味觉。他们表示， 80% 的人可通过这一装置感受到咸味和酸味变化， 70% 的人可感受到苦味变化。





拉纳辛哈博士的研究发表在《国际食品研究》杂志上，他最初开发了一款可以复制咸味的叉子，后来又研发了可以激发全部三种味道的勺子、筷子和汤碗。





他说正在研究通过迅速加热或冷却舌头复制甜味和辣味的方法。





报道还称，有可能出现一种低糖含量下让甜点吃起来更甜的勺子，或者无需过多辣椒而让咖喱吃起来更辣的叉子。





拉纳辛哈博士说： “ 我们在模拟甜味、薄荷凉味和热辣味道方面取得了初步进展。但是这种热量模拟方式需要精确控制大量热量。 ”





他补充说，这种数字糖和电子辣椒粉要想投入使用，仍需进一步研究工作。

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