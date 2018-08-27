跟着美澳亦步亦趋？！日媒：日本也要“封杀”华为中兴

日媒称，记者获悉，关于被美国和澳大利亚政府认为存在所谓安全风险的中国两大通信设备制造商华为和中兴，日本政府也已决定，将其排除在信息设备采购招投标企业名单之外。目的是与各国保持步调一致。
据日本《产经新闻》8月26日报道，除美国禁止政府机构使用华为和中兴的设备之外，澳大利亚也禁止这两家企业参与5G移动通信业务。
报道称，实际上美国国防部在今年5月已经宣布，禁止在美军基地内销售这两家企业生产的手机等产品，理由是所谓防止中国将手机作为窃听器使用，或是通过其他设备盗取情报。
报道称，考虑到这些情况，日本政府认为应与各国采取“一致步调”，并已就具体措施展开研究。负责信息安全的政府相关人士叫嚣，必须拿出限制措施，这也将成为民间部门的行动指针。
报道称，日本政府内部已经开始就为企业的竞标资格设置严格的信息安全标准、不满足条件的企业不得参与招投标等方案展开讨论。此外还有意见认为，可以以政府统一基准中的安全条款为由，在招投标时将两家企业排除在外。
报道称，另一方面也有声音担忧，安倍晋三首相将访华，此举可能会给目前处于改善基调的中日关系造成负面影响。
日本政府相关人士表示，应该还不至于发展到在政府的信息安全统一基准中点名“中国”和中国企业的地步。
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