有志愿调查者提出新推论：马航MH370“曾遭战机拦截”

2014年3月8日，马航MH370航班在从吉隆坡飞往北京的途中在印度洋上空消失。当时机上载有239人。
其后所有的搜寻努力都无功而返。上个月，马来西亚政府公布了有关飞机失踪的最终报告。他们得出结论说，对于到底发生了什么仍没有答案。但一名志愿调查者认为，这份报告证明，这架波音777飞机在消失前曾被一架战斗机拦截过。
安德烈·米尔恩向《明星日报》网站展示了一张图片，显示飞机曾达到5.82万英尺（1英尺约合0.3米）高空。
但他说，波音飞机不可能爬升到4.4万英尺以上的高度。但是，马来西亚空军装备的苏-30MKM战斗机能够做到这一点。创办了军事技术开发公司独角兽航空航天公司的米尔恩说：“一架战斗机曾被部署来拦截MH370。”
他说：“这一被压下的证据的发现在多个层面提出了严肃的问题，从马来西亚政府彻底丧失可信度，到马来西亚政府现在对乘客和机组人员全部失踪可能负有的罪责。”“这也意味着，政府公布的几乎每一条有关MH370的信息现在都有编造的嫌疑。”
“部署喷气战斗机这一事实有力地表明……雷达信号显示的靠近马来西亚空域的飞机实际上被视为有敌意或威胁。”“这让人们不禁要问，MH370究竟什么时候被视为马来西亚领空的威胁。”
“我们现在当然都知道政府确实派遣了喷气战斗机，这意味着整个指挥和控制链条都进入高度戒备状态，以应对这一有敌意的威胁。”“这意味着马来西亚空管做出了多方努力，试图与飞行员或劫机者直接沟通，以期通过谈判达成乘客和机组人员安全返回的协议。”“显然，与劫机者的谈判失败了，因为乘客们再也没有回来。”
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