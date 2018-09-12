日媒批安倍“隐瞒”GDP算法：有意夸大经济成果

日媒称，有观点认为，日本经济指标得以改善的很大部分原因是数据采集方式变化，但首相安倍晋三没有对此进行充分说明。
据日本《东京新闻》12日报道，在实施五年零八个月的“安倍政治”中，经常成为争论焦点的是安倍经济学这一经济政策。在业已开始候选人辩论的自民党总裁选举中，安倍列举了推动国内生产总值（GDP）增长等成果，强调其政府施政的妥当性。不过，有观点认为，日本经济指标得以改善的很大部分原因是数据采集方式变化。安倍没有对此进行充分说明，因而“夸大”了执政成果。
报道称，安倍10日在自民党总裁候选人联合记者会上说，现在的名义GDP比第二届安倍政府上台时“增加了12.2%，增长了60万亿日元，并希望能实现GDP达到600万亿日元的目标”。
2015年9月，安倍提出了在2020年前后实现GDP达到600万亿日元的目标。当时，日本反映物价变动、接近经济景气实况的名义GDP为500万亿日元左右。要实现600万亿日元目标，名义GDP需要在原有基础上增加100万亿日元。但10日公布的2018年数据显示，日本名义GDP正在接近“600万亿日元”的目标。
报道指出，事实上，这一高速增长的数据里有“精心安排”的成分。政府在2016年12月改变了GDP计算方法。出于“跟国际标准接轨”的理由，增加了此前未被采用的“研究开发投资”项目。此外，政府还替换了以前用来测算建设投资金额的数据。
报道援引日生基础研究所上野刚的话指出，“在有特殊原因使得统计数据明显好转的时候，政府需要尽量加以仔细解释”。著有分析安倍经济学的著作的明石顺平律师指出，“变更建设投资测算办法等跟国际标准无关部分所产生的数据涨幅，在安倍政府时期特别突出。这令人怀疑其有意选择了利于自己的数据”。
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