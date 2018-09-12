日媒批安倍“隐瞒”GDP算法：有意夸大经济成果

日媒称，有观点认为，日本经济指标得以改善的很大部分原因是数据采集方式变化，但首相安倍晋三没有对此进行充分说明。





据日本《东京新闻》 12 日报道，在实施五年零八个月的 “ 安倍政治 ” 中，经常成为争论焦点的是安倍经济学这一经济政策。在业已开始候选人辩论的自民党总裁选举中，安倍列举了推动国内生产总值（ GDP ）增长等成果，强调其政府施政的妥当性。不过，有观点认为，日本经济指标得以改善的很大部分原因是数据采集方式变化。安倍没有对此进行充分说明，因而 “ 夸大 ” 了执政成果。





报道称，安倍 10 日在自民党总裁候选人联合记者会上说，现在的名义 GDP 比第二届安倍政府上台时 “ 增加了 12.2% ，增长了 60 万亿日元，并希望能实现 GDP 达到 600 万亿日元的目标 ” 。





2015 年 9 月，安倍提出了在 2020 年前后实现 GDP 达到 600 万亿日元的目标。当时，日本反映物价变动、接近经济景气实况的名义 GDP 为 500 万亿日元左右。要实现 600 万亿日元目标，名义 GDP 需要在原有基础上增加 100 万亿日元。但 10 日公布的 2018 年数据显示，日本名义 GDP 正在接近 “600 万亿日元 ” 的目标。





报道指出，事实上，这一高速增长的数据里有 “ 精心安排 ” 的成分。政府在 2016 年 12 月改变了 GDP 计算方法。出于 “ 跟国际标准接轨 ” 的理由，增加了此前未被采用的 “ 研究开发投资 ” 项目。此外，政府还替换了以前用来测算建设投资金额的数据。





报道援引日生基础研究所上野刚的话指出， “ 在有特殊原因使得统计数据明显好转的时候，政府需要尽量加以仔细解释 ” 。著有分析安倍经济学的著作的明石顺平律师指出， “ 变更建设投资测算办法等跟国际标准无关部分所产生的数据涨幅，在安倍政府时期特别突出。这令人怀疑其有意选择了利于自己的数据 ” 。





报道称，安倍政府时期，日本经济规模确实扩大了。一方面，因为物价在上涨，去除物价变动影响的实际

GDP

增长了

8%

（从

2013

年至今），增量只有

40

万亿日元，比名义

GDP

增量少

20

万亿日元。通常实际

GDP

更受重视。为了面子上好看，安倍引用了数值更大的名义

GDP

数据，以彰显经济成就。

Twitter

sgnypost





