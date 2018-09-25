放任中国商品逃税？英国遭欧盟指控罚款27亿欧元

在脱欧谈判陷入僵局之际，欧盟向英国索要 27 亿欧元的 “ 损失费 ” 。欧盟宣称，这是因为英国放任中国商品逃税了。

据英国《每日邮报》 24 日报道，英国被欧盟指控，多年来放任大量来自中国的衣服、鞋子等商品通过英国的港口逃避关税，使得它们凭借低廉的价格涌入欧洲。为此，欧盟要求英国支付 27 亿欧元的罚款，且需在两个月内采取行动，否则欧洲法院见。

目前，英国与欧盟的脱欧谈判进入关键时刻。英国首相特蕾莎 • 梅的退欧计划 —— 契克斯计划，在萨尔茨堡举行的欧盟峰会上遭欧盟领导人 “ 群嘲 ” ，而梅对此回应称英国不会退缩。

欧盟在这一背景下对英国的指控和罚款，将给双方的关系带来新的压力。





报道称，欧盟反欺诈办公室（ OLAF ）曾多次发出警告称，英国低估了进入英港口的大量商品的价值。但这并未引起英国的重视，欧盟反欺诈办公室（ OLAF ）因此对英国进行了指控。

欧盟委员会在 24 日发出声明称： “2017 年，欧盟反欺诈办公室（ OLAF ）发布报告称，英国的进口商在进口时利用假单据、虚假报关等方式大量逃税。 2018 年 3 月，欧盟委员会对此提起侵权程序。 ”

“ 欧盟委员会进一步调查证实，在 2011 年至 2017 年期间，这种通过英国港口进行的低估关税的欺诈操作数额非常大。 ”

“ 尽管自 2007 年起，英国就已获悉在进口中国的衣服、鞋子等商品上存在欺诈风险，并已被要求采取适当的风险控制措施，但英国仍未能采取有效行动防止欺诈。 ”

声明称，经欧盟委员会计算，从 2011 年 11 月到 2017 年 10 月，英国对欧盟立法的侵犯导致了 27 亿欧元的损失（加上了利息，减去了收集成本）。此外，英国还侵犯了欧盟增值税立法，导致欧盟预算遭受额外的潜在损失。

声明最后提到， “ 英国现在有两个月的时间采取行动；否则，欧盟委员会可能会将此案件提交欧盟法院审理。 ”

英国《每日邮报》分析称，欧盟的这一要求意味着，英国除了要向欧盟支付 “ 退欧费 ” 之外，另外还需要直接向欧盟支付这笔 27 亿欧元的巨额款项。

报道称，英国不承认欧盟的这一罚款估值，也不承认对此负有责任，他们将继续质疑这些针对英国提出的指控。

退欧谈判陷入僵局，梅表示不会退缩

上述事件的发生背景正是英国和欧盟在退欧问题上陷入僵局之时。

报道称，梅对欧盟领导人上周在萨尔茨堡（ Salzburg ）峰会上对她的 “ 羞辱 ” 感到愤怒，他们纷纷对梅的退欧计划纷纷表示蔑视。梅对此发出强硬声明予以回击，要求 “ 尊重 ” ，并警告称，英国正在加紧准备脱欧协议。

据英国《卫报》 21 日报道，以欧盟理事会主席图斯克和法国总统马克龙为首的欧盟领导人认为梅的契克斯计划没有可行性。图斯克称契克斯计划 “ 并不可行 ” ，马克龙则直接将其形容为 “ 不可接受 ” 。

契克斯计划想让英国在退欧后与欧盟共享一个通用准则手册，以避免爱尔兰边境的关税检查。但欧盟领导人则认为这将破坏单一市场，给予英国企业竞争优势，并对欧盟产生威胁。





图斯克此次还给退欧协议下达了 “ 最后通牒 ” 。 “ 退欧协议的真相披露时刻将是 10 月份的欧盟理事会峰会。 ” 图斯克说道， “ 如果 10 月份还没有结局，也没有必要在 11 月份组织一次特别会议。要在 11 月份举行峰会，必须现在 10 月份会议有所结论。 ”

在奥地利萨尔茨堡峰会谈判陷入僵局之后，路透社 22 日报道称，特雷莎 • 梅要求欧盟领导人拿出新提议。梅坚定地表示，英国会坚持立场，在与欧盟的谈判中不会退缩。

英国《星期日泰晤士报》报道称，梅的助理已开始制定 11 月提前选举的应急计划，以挽救英国的退欧谈判和她的首相职位。

英国外交大臣亨特（ Jeremy Hunt ） 23 日向 BBC 表示，如果欧盟领导人希望英国屈服，那他们是 “ 严重看错了英国人民 ” ，即使那意味着明年 3 月将无协议退欧。

“

我们或许态度礼貌，但我们是有底线的，

”

他说，

“

所以他们现在需要认真地对待我们。

”

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