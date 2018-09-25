王毅称中美任何问题都可以通过平等坦诚的对话找到解决办法

中国国务委员兼外交部长王毅周二称，中方始终主张，中美之间的任何问题，都完全可以通过平等、坦诚的对话找到解决办法；但对话应当建立在平等和诚信的基础上，不可能在威胁和压力下进行。





外交部网站刊登新闻稿援引他会见美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会负责人时称，中国无意寻求贸易顺差，也愿意通过协商解决贸易不平衡问题。中美分别是最大的成长中市场和成熟市场，中国市场与每一个美国家庭的生计都息息相关，如果双方能积极合作，美国经济可以从中国市场获得持久的活力，中国也可以通过美国市场助力自身的发展。





“ 美方在新一轮对话前夕启动更大规模的单边征税行动，只能说明没有解决问题的诚意。 ” 王毅称，对于中美关系来说，过去 40 年双方得到的最重要经验是合作才能双赢，对抗势必双输，越是在遇到问题、受到干扰的时候，双方就越要坚定不移地沿着合作的方向往前迈进。





他并称，中国将继续坚定深化改革、扩大开放，中国仍然是发展中国家，需要根据自身国情自主有序地推进改革进程。





美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会负责人表示，绝大多数美国工商界人士都不赞同通过加征关税来解决当前面临的问题，美中双方当前尤需加强对话，增进相互理解，并通过协商解决双边关系发展中出现的问题。从长远看，双方更需要超越贸易等具体问题，就两国关系的长远发展进行战略性沟通。





中国国新办今日举行新闻发布会介绍和解读《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书。中国商务部副部长傅自应在发布会称，中国愿意努力推动双边贸易向更加平衡的方向发展，希望美方也能展现积极姿态；中方谈判的大门一直敞开，但不能以牺牲中国的发展权为代价，必须以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致为前提。（路透社）

Twitter

sgnypost





