特朗普首次表态支持“两国方案” 巴勒斯坦反应冷淡

外媒称，美国总统特朗普在联合国与以色列总理内塔尼亚胡会晤时首次认可了两国方案，认为这是解决巴以冲突的最佳途径。





据美联社 9 月 26 日报道，特朗普对记者说，他认为两个国家 —— 以色列和一个巴勒斯坦人的国家 ——“ 最有效 ” ，此前他在这个问题上一直含糊其辞，暗示他会支持可能达成的任何协议，包括让巴勒斯坦领土成为以色列一部分的 “ 一国方案 ” 。





特朗普在准备与内塔尼亚胡合影时说： “ 我喜欢两国方案，我认为这是最有效的办法，这是我的感觉，虽然你们可能有不同的感觉。 ”





报道称，今年早些时候，特朗普将美国驻以使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷，此举遭到了巴勒斯坦人和阿拉伯世界的广泛抗议。





特朗普 26 日说，使馆搬迁承认了以色列认为耶路撒冷为其首都的事实，这实际上有助于和平的努力。

他说： “ 以色列得到了第一个筹码，而且是一个大筹码。使馆迁往耶路撒冷这件事已经无需谈判了，之前这件事一直是协议无法达成的主要原因。 ”





另据美国《华盛顿邮报》网站 9 月 26 日报道，特朗普总统 26 日表示，他希望在 2 至 4 个月内公布他的中东和平计划，并在可能的情况下在他第一个任期内推动完成以色列与巴勒斯坦的协议。





特朗普在以色列总理内塔尼亚胡身旁表示，他更希望看到让巴勒斯坦成为独立国家，这是他对于想帮助巴以谈判出什么结果最为明确的表达。





报道称，建立独立的巴勒斯坦国、使其与以色列共存是美国 20 年来调解工作的目标，但特朗普政府此前都拒绝支持两国方案。





特朗普说，他去年决定把美国使馆从特拉维夫迁移到有争议的耶路撒冷，因此以色列方面必须向巴勒斯坦做出相应的让步作为回报。这一表态使以色列总理尴尬。





特朗普在回答记者提问时说： “ 以色列将必须采取一些有利于另一方的行动。 ”





特朗普的表态发布后，右翼的以色列教育部长纳夫塔利 · 贝内特发推文表示，他所属的犹太家园党 “ 是以色列政府的一部分，巴勒斯坦不能独立建国，这将成为以色列的灾难 ” 。





报道称，特朗普的计划由其女婿兼顾问贾里德 · 库什纳负责，预计将设法解决历时 70 年的巴以冲突的主要问题，特朗普说该计划将包括以前从未尝试过的想法。特朗普预计，巴勒斯坦方面 “ 百分之百 ” 会回到谈判桌上。





此外据法新社 9 月 27 日报道，特朗普总统 26 日誓言在年底前提出 “ 非常公平 ” 的中东和平计划并表示支持两国方案，显然对巴勒斯坦人将回到谈判桌前很有自信。





报道称，尽管此举朝着巴勒斯坦人的诉求迈进一步，但巴勒斯坦认为这不足以恢复已经破裂的对话。





巴勒斯坦外交部长里亚德 · 马立基对特朗普的讲话反应冷淡，马立基在纽约与 40 多国代表会谈后表示，特朗普必须明确说明两国方案将包括回到 1967 年中东战争前的边界，并且东耶路撒冷是被占领土而非以色列的一部分。





报道称，美国政府关闭巴解组织驻华盛顿办事处是特朗普针对巴勒斯坦的最新轰动性举措，华盛顿还切断了几乎所有对巴勒斯坦的援助。





该办事处代表胡萨姆

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佐姆洛特说：

“

这些话与他们的行为是相违背的，他们的行为显然在毁掉两国方案的一切可能性。

”

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