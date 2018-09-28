    • 2018年9月28日

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    蔡英文拿“假新闻”当遮羞布 遭批：是在“自杀”

    星期五, 九月 28, 2018

    针对蔡英文当局近来屡拿假新闻当遮羞布，推卸责任的做法，不但岛内民众嗤之以鼻，不少台湾高官也看不下去了，纷纷发声谴责。国民党前立委孙大千28日在脸书发文谴责蔡英文当局，指其正在进行一项饮鸩止渴的自杀式行动
    　　
    据台湾联合新闻网报道，蔡英文近来在南下辅选时称假新闻干扰台湾选举，她还特别提醒民众不要相信错误的消息、假新闻，甚至妄称，部分假新闻来自大陆，放假消息让台湾社会对立、误解甚至冲突
    　　
    对此，国民党前立委孙大千讽刺称，凡是不爱听的新闻都是假新闻，拿假新闻来自我安慰，自我麻痹，如此一来，民进党当局将会失去自我检讨，自我改进的机会，更不知民间疾苦。
    　　
    孙大千称，把假新闻当成遮羞布来安抚不满，缓和民怨，这种治标不治本的策略，短期或许可以暂时止痛，然而当病入膏肓之时，民情激愤必将累积成为滔天巨浪，民进党当局将会被一举冲垮。
    　　
    孙大千批评称，民进党不会反省，呼拢人民，一味打压舆论，这是在自掘坟墓。

    此前，台湾前行政院长张善政也在社交平台脸书上向蔡英文喊话，让她做该做的事，并指出，一味地用假新闻来挡刀，只会让人觉得此地无银三百两。前马英九办公室副秘书长罗智强也讽刺说，蔡英文只要遇到批评责难，一句假新闻，就成了万用救援神器！
    　　
    对蔡英文屡屡借用假消息替自己背黑锅的行为，台媒也纷纷予以斥责。《联合报》曾评论指出，民进党上下一口咬定假消息来自对岸，也算是不可思议。这可能是蔡当局策略性的反守为攻，既然许多政策遭反弹，就将错误推给假新闻。民进党的对策若只剩下推给假消息这一条路，除了与民众期待有落差，也只会让负面选战的恶性循环更激烈而已。
    　　
    岛内《中国时报》也痛批蔡英文，称蔡英文屡屡指控与其意见相左的讯息为假新闻，不仅将这3个字作为台当局犯错不认错的遮羞布，甚至拿来当成煽动群众的魔咒。

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