蔡英文拿“假新闻”当遮羞布 遭批：是在“自杀”

针对蔡英文当局近来屡拿 “ 假新闻 ” 当遮羞布，推卸责任的做法，不但岛内民众嗤之以鼻，不少台湾高官也看不下去了，纷纷发声谴责。国民党前 “ 立委 ” 孙大千 28 日在脸书发文谴责蔡英文当局，指其正在进行一项饮鸩止渴的 “ 自杀式行动 ” 。

据台湾联合新闻网报道，蔡英文近来在南下辅选时称 “ 假新闻 ” 干扰台湾选举，她还特别提醒民众 “ 不要相信错误的消息、假新闻 ” ，甚至妄称，部分 “ 假新闻 ” 来自大陆， “ 放假消息让台湾社会对立、误解甚至冲突 ” 。

对此，国民党前 “ 立委 ” 孙大千讽刺称，凡是不爱听的新闻都是 “ 假新闻 ” ，拿 “ 假新闻 ” 来自我安慰，自我麻痹，如此一来，民进党当局将会失去自我检讨，自我改进的机会，更不知民间疾苦。

孙大千称，把 “ 假新闻 ” 当成 “ 遮羞布 ” 来安抚不满，缓和民怨，这种治标不治本的策略，短期或许可以暂时止痛，然而当病入膏肓之时，民情激愤必将累积成为滔天巨浪，民进党当局将会被一举冲垮。

孙大千批评称，民进党不会反省，呼拢人民，一味打压舆论，这是在自掘坟墓。





此前，台湾 “ 前行政院长 ” 张善政也在社交平台脸书上向蔡英文喊话，让她做该做的事，并指出，一味地用 “ 假新闻 ” 来挡刀，只会让人觉得 “ 此地无银三百两 ” 。前马英九办公室副秘书长罗智强也讽刺说，蔡英文只要遇到批评责难，一句 “ 假新闻 ” ，就成了万用救援神器！

对蔡英文屡屡借用 “ 假消息 ” 替自己背黑锅的行为，台媒也纷纷予以斥责。《联合报》曾评论指出，民进党上下一口咬定 “ 假消息来自对岸 ” ，也算是不可思议。这可能是蔡当局策略性的反守为攻，既然许多政策遭反弹，就将错误推给 “ 假新闻 ” 。民进党的对策若只剩下推给 “ 假消息 ” 这一条路，除了与民众期待有落差，也只会让负面选战的恶性循环更激烈而已。

岛内《中国时报》也痛批蔡英文，称蔡英文屡屡指控与其意见相左的讯息为

“

假新闻

”

，不仅将这

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个字作为台当局犯错不认错的遮羞布，甚至拿来当成煽动群众的魔咒。

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