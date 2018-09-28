马哈迪：特朗普难以打交道 历史会站在中国这边

综合彭博社及马来西亚《星报》 9 月 27 日报道，日前，马来西亚首相马哈迪表示，特朗普的外交风格破坏了美国此前在亚洲所做的努力，他必须保持前后一致。马哈迪还半开玩笑地预言称，在世界最大的两个经济体之间的贸易争端中，历史会站在中国这边。





马哈迪 26 日在纽约出席了美国外交关系协会（ Council on Foreign Relations ，专注外交政策的智库）的一场活动。

当被问到如何看待特朗普时，他说， “ 我不知道该如何评价他，因为他甚至在几小时内就会改变自己的想法 …… 同前后不一致的人打交道是个大问题。 ”

对于特朗普的对华政策，马哈迪表示不敢苟同。他认为，在中美贸易冲突中，历史会站在中国这边。

“ 中国存在已经有 4000 年了， ” 马哈迪说， “ 必须学会与中国共处。 ”

他补充道， “ 三十年前，中国还是一个贫穷的国家，但他们存活下来了。所以，如果有人再次把中国变得贫困，他们仍会崛起。 ”





在谈到美国的领导作用是否因其对华政策而减弱时，马哈迪指出，美国总统是一个非常有权力的人， “ 无论他做什么都会影响整个世界，所以这是一个性格方面的问题，而不是一个国家的问题。 ”

他同时表示， “ 在这个问题上（指特朗普对华政策），我认为更多的美国人比以往任何时候都对总统不满。 ”

当被问到特朗普在亚洲的政策是否 “ 明智 ” 、是否对马来西亚有利，马哈迪回答， “ 我的印象是，特朗普对亚洲了解不多，因此他做出的决定不是基于现实或事实。他似乎只考虑如何让美国再次伟大。 ”

“ 我认为你可以在很多其他方面让美国变得伟大，但挑起贸易争端不是为美国服务的最好方式。 ” 他补充道。

马哈迪批评特朗普总是向该区域发出混淆的信息，并建议后者必须保持前后一致。

“

如果想和我们斗，那就明说。如果想和我们做朋友，也要讲清楚。

”

他说。

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