马哈迪：特朗普难以打交道 历史会站在中国这边

综合彭博社及马来西亚《星报》9月27日报道，日前，马来西亚首相马哈迪表示，特朗普的外交风格破坏了美国此前在亚洲所做的努力，他必须保持前后一致。马哈迪还半开玩笑地预言称，在世界最大的两个经济体之间的贸易争端中，历史会站在中国这边。
马哈迪26日在纽约出席了美国外交关系协会（Council on Foreign Relations，专注外交政策的智库）的一场活动。
当被问到如何看待特朗普时，他说，“我不知道该如何评价他，因为他甚至在几小时内就会改变自己的想法……同前后不一致的人打交道是个大问题。”
对于特朗普的对华政策，马哈迪表示不敢苟同。他认为，在中美贸易冲突中，历史会站在中国这边。
“中国存在已经有4000年了，”马哈迪说，“必须学会与中国共处。”
他补充道，“三十年前，中国还是一个贫穷的国家，但他们存活下来了。所以，如果有人再次把中国变得贫困，他们仍会崛起。”
在谈到美国的领导作用是否因其对华政策而减弱时，马哈迪指出，美国总统是一个非常有权力的人，“无论他做什么都会影响整个世界，所以这是一个性格方面的问题，而不是一个国家的问题。”
他同时表示，“在这个问题上（指特朗普对华政策），我认为更多的美国人比以往任何时候都对总统不满。”
当被问到特朗普在亚洲的政策是否“明智”、是否对马来西亚有利，马哈迪回答，“我的印象是，特朗普对亚洲了解不多，因此他做出的决定不是基于现实或事实。他似乎只考虑如何让美国再次伟大。”
“我认为你可以在很多其他方面让美国变得伟大，但挑起贸易争端不是为美国服务的最好方式。”他补充道。
马哈迪批评特朗普总是向该区域发出混淆的信息，并建议后者必须保持前后一致。
“如果想和我们斗，那就明说。如果想和我们做朋友，也要讲清楚。”他说。
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