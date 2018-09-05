完全无惧美国 印度确定购买俄罗斯5套S-400

印媒援引印度政府消息人士的话称，印度政府准备签署合同，以 54.3 亿美元购买 5 套俄罗斯新型防空导弹系统 S-400 。

据印度时报 9 月 27 日报道，该政府消息人士表示，当地时间周三（ 26 日），在俄罗斯总统普京 10 月初访问印度之前，由印度总理莫迪担任主席的内阁安全委员会批准了这项 “ 改变游戏规则的 ” 重大收购。报道还指出，印度政府尚未正式宣布该项购买决定。

另据俄罗斯卫星通讯社消息，美国国防部负责亚太安全事务的副部长薛瑞福此前表示，美国对印度从俄罗斯购买 S-400 防空系统等武器的计划感到担忧，且不排除可能因相关计划对印度实施制裁。他还称，不能保证印度被排除在《以制裁反击美国敌人法案》之外。他说，总体而言，美国承认印度与俄罗斯过去在国防领域的关系，但希望未来新德里能转向华盛顿。

俄罗斯总统普京与印度总理莫迪 2016 年 10 月份达成一致，签署 “ 凯旋 ”S-400 防空反导系统和 11356 型护卫舰采购的政府间协议。俄罗斯国防合作负责人说，考虑到两国战略伙伴之间的关系，莫斯科还大幅降低了 S-400 防空导弹系统最后售出价格。

据报道，俄罗斯向印度供应 S-400 防空导弹系统的最初价格是 65 亿美元，但 10 月即将签约的价格比最初价格便宜 10 多亿美元。两国最后将以 54.3 亿美元签约，而印度也将在 2020 年开始接收首批 S-400 防空导弹系统。





值得一提的是，土耳其向俄罗斯购买 S-400 防空导弹系统一事同样引国际关注。俄罗斯国防产品出口公司官员 8 月份表示，俄罗斯将从明年开始向土耳其交付 S-400 防空导弹系统。土耳其外长恰武什奥卢也指出，向俄罗斯购买 S-400 导弹防御系统是必需的，因为土耳其要保护自己的领空，美国必须理解土耳其的做法，毕竟美国又不能保证将 “ 爱国者 ” 导弹防御系统卖给土耳其。

S-400 是俄罗斯最新的远程防空导弹系统，可以探测、跟踪和摧毁敌方战略轰炸机、隐形战斗机、侦察机、导弹和无人机等，也可用于打击地面目标。 S-400 射程达 400 公里，可以击毁 30 公里高度之内的目标。该系统于 2007 年起列装俄军。

俄罗斯和印度是军事技术合作领域的最大合作伙伴。印度陆、海、空军

70%

以上的武器和技术装备都是俄制和苏制的。俄罗斯每年销售给印度数十亿美元的武器和军事技术装备。

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