    • 2018年9月28日

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    完全无惧美国 印度确定购买俄罗斯5套S-400

    星期五, 九月 28, 2018

    印媒援引印度政府消息人士的话称，印度政府准备签署合同，以54.3亿美元购买5套俄罗斯新型防空导弹系统S-400
    　　
    据印度时报927日报道，该政府消息人士表示，当地时间周三（26日），在俄罗斯总统普京10月初访问印度之前，由印度总理莫迪担任主席的内阁安全委员会批准了这项改变游戏规则的重大收购。报道还指出，印度政府尚未正式宣布该项购买决定。
    　　
    另据俄罗斯卫星通讯社消息，美国国防部负责亚太安全事务的副部长薛瑞福此前表示，美国对印度从俄罗斯购买S-400防空系统等武器的计划感到担忧，且不排除可能因相关计划对印度实施制裁。他还称，不能保证印度被排除在《以制裁反击美国敌人法案》之外。他说，总体而言，美国承认印度与俄罗斯过去在国防领域的关系，但希望未来新德里能转向华盛顿。
    　　
    俄罗斯总统普京与印度总理莫迪201610月份达成一致，签署凯旋”S-400防空反导系统和11356型护卫舰采购的政府间协议。俄罗斯国防合作负责人说，考虑到两国战略伙伴之间的关系，莫斯科还大幅降低了S-400防空导弹系统最后售出价格。
    　　
    据报道，俄罗斯向印度供应S-400防空导弹系统的最初价格是65亿美元，但10月即将签约的价格比最初价格便宜10多亿美元。两国最后将以54.3亿美元签约，而印度也将在2020年开始接收首批S-400防空导弹系统。

    值得一提的是，土耳其向俄罗斯购买S-400防空导弹系统一事同样引国际关注。俄罗斯国防产品出口公司官员8月份表示，俄罗斯将从明年开始向土耳其交付S-400防空导弹系统。土耳其外长恰武什奥卢也指出，向俄罗斯购买S-400导弹防御系统是必需的，因为土耳其要保护自己的领空，美国必须理解土耳其的做法，毕竟美国又不能保证将爱国者导弹防御系统卖给土耳其。
    　　
    S-400是俄罗斯最新的远程防空导弹系统，可以探测、跟踪和摧毁敌方战略轰炸机、隐形战斗机、侦察机、导弹和无人机等，也可用于打击地面目标。S-400射程达400公里，可以击毁30公里高度之内的目标。该系统于2007年起列装俄军。
    　　
    俄罗斯和印度是军事技术合作领域的最大合作伙伴。印度陆、海、空军70%以上的武器和技术装备都是俄制和苏制的。俄罗斯每年销售给印度数十亿美元的武器和军事技术装备。

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