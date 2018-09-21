    • 2018年9月21日

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    研究预测：7年后机器将主宰职场 负担现有52%的工作任务

    星期五, 九月 21, 2018 ,

    台媒称，世界经济论坛（WEF）研究报告17日指出，到了2025年底前，机器人将负担现有52%的工作任务，比例几乎是现在的两倍，尤其会计、客户管理、邮政及秘书等，会快速被机器取代。

    据台湾中央社”917日报道，总部位于瑞士的WEF声明表示：到了2025年，目前所有职场工作项目会有一半以上由机器执行，远高于今日29%的比例。

    报道称，机器、算法或用于解决问题的计算机处理程序都出现迅速变化，WEF预测将可创造1亿3300万个新角色，接替从现在到2022年间将被取代的7500万个职缺

    据报道，WEF“2018年未来就业The Future of Jobs2018）报告预测，在会计、客户管理、工业、邮政及秘书等工作领域，机器人会迅速取代人类。

    报道称，销售、营销和客户服务，还有电子商务（e-commerce）及社群媒体等需要人力技能的工作需求会有所增加。

    研究报告发现，重大挑战将是重新培训工人，他们将面临学习新技能的压力，尤其是在创造力、批判性思维及说服力等领域。

    报道称，这份报告调查了全球范围广泛的企业人事主管、公司高层，这些企业占全球产出的70%

    他们还认为，从现在到2022年之间，特别是航空业、旅行和旅游业将必须重新训练员工，并确认终身学习与适应将成为一股全面趋势。

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