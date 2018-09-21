研究预测：7年后机器将主宰职场 负担现有52%的工作任务

台媒称，世界经济论坛（ WEF ）研究报告 17 日指出，到了 2025 年底前，机器人将负担现有 52% 的工作任务，比例几乎是现在的两倍，尤其会计、客户管理、邮政及秘书等，会快速被机器取代。





据台湾 “ 中央社 ”9 月 17 日报道，总部位于瑞士的 WEF 声明表示： “ 到了 2025 年，目前所有职场工作项目会有一半以上由机器执行，远高于今日 29% 的比例。 ”





报道称，机器、算法或用于解决问题的计算机处理程序都出现迅速变化， WEF 预测 “ 将可创造 1 亿 3300 万个新角色，接替从现在到 2022 年间将被取代的 7500 万个职缺 ” 。





据报道， WEF“2018 年未来就业 ” （ The Future of Jobs2018 ）报告预测，在会计、客户管理、工业、邮政及秘书等工作领域，机器人会迅速取代人类。





报道称，销售、营销和客户服务，还有电子商务（ e-commerce ）及社群媒体等需要 “ 人力技能 ” 的工作需求会有所增加。





研究报告发现，重大挑战将是重新培训工人，他们将面临学习新技能的压力，尤其是在 “ 创造力、批判性思维及说服力 ” 等领域。





报道称，这份报告调查了全球范围广泛的企业人事主管、公司高层，这些企业占全球产出的 70% 。





他们还认为，从现在到

2022

年之间，特别是航空业、旅行和旅游业将必须重新训练员工，并确认终身学习与适应将成为一股全面趋势。

Twitter

sgnypost





