研究预测：7年后机器将主宰职场 负担现有52%的工作任务

台媒称，世界经济论坛（WEF）研究报告17日指出，到了2025年底前，机器人将负担现有52%的工作任务，比例几乎是现在的两倍，尤其会计、客户管理、邮政及秘书等，会快速被机器取代。
据台湾“中央社”9月17日报道，总部位于瑞士的WEF声明表示：“到了2025年，目前所有职场工作项目会有一半以上由机器执行，远高于今日29%的比例。”
报道称，机器、算法或用于解决问题的计算机处理程序都出现迅速变化，WEF预测“将可创造1亿3300万个新角色，接替从现在到2022年间将被取代的7500万个职缺”。
据报道，WEF“2018年未来就业”（The Future of Jobs2018）报告预测，在会计、客户管理、工业、邮政及秘书等工作领域，机器人会迅速取代人类。
报道称，销售、营销和客户服务，还有电子商务（e-commerce）及社群媒体等需要“人力技能”的工作需求会有所增加。
研究报告发现，重大挑战将是重新培训工人，他们将面临学习新技能的压力，尤其是在“创造力、批判性思维及说服力”等领域。
报道称，这份报告调查了全球范围广泛的企业人事主管、公司高层，这些企业占全球产出的70%。
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