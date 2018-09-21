英首相拒绝延长英国脱欧谈判 放话要“强行退出”

外媒称，欧盟领导人9月19日至20日在奥地利举行峰会，移民配额计划和英国脱欧进程是两大主题。
据法国国际广播电台网站9月19日报道，虽然会议不会作出重大决定，但就英国脱欧而言，可以说是从今年3月以来第一次严肃认真的讨论。英国和欧盟其他成员都在加大相关准备工作的力度，以减轻英国与欧盟无法达成协议给经济造成的严重冲击。
报道称，从表面上看，谈判人员在努力商谈一项必须达成的协议，并使该协议能在英国明年3月29日脱离欧盟之前完成起草并获得通过。但实际上，自今年4月以来，在达成协议方面取得的进展很小。
另据英国《每日邮报》网站9月20日报道，特雷莎·梅9月19日晚上警告欧盟领导人，除非他们在未来两个月内就英国脱欧问题达成“可行性”协议，否则英国准备强行退出。
报道称，在直截了当的最后通牒中，这位首相排除了任何推迟英国在明年3月脱离欧盟的可能性，并说她不会考虑举行第二次公投。
特雷莎·梅还拒绝了欧盟关于解决北爱尔兰边界问题的最新提议，并警告欧盟领导人，称这些提议会分裂英国。
近几周来，布鲁塞尔的一些高层官员提出了将《里斯本条约》第50条的谈判时间延长一年的想法。随着工党和一些保守党议员在这个问题上摇摆不定，一些人甚至希望举行第二次公投。
但是，特雷莎·梅19日晚上直接对欧盟领导人说，推迟英国脱欧“不是一个选项”。
她说：“我们都意识到时间很短，但拖延或延长谈判不是选项。”
“民众已经作出了决定，我作为首相将履行这一决定。英国将于明年3月29日退出。我已经提出了认真可行的建议。”
欧洲理事会主席唐纳德·图斯克19日证实，欧盟28国领导人计划在11月中旬举行英国脱欧紧急峰会。
英国消息人士说，由于特雷莎·梅排除了延长谈判的可能性，这是最后一次赶在英国脱欧前按时达成协议的机会。
此外据路透社9月20日报道，法国总统马克龙20日说，英国首相特雷莎·梅目前提出的英国脱欧方案是不可接受的，他期待英国在10月前拿出新的建议，将急需解决的问题理清头绪。马克龙说：“这是首相迈出的很好的和勇敢的一步，但我们今天一致同意，目前的方案是不可接受的，特别是经济方面的内容。”
他说，英国脱欧向其他国家表明，离开欧盟会带来负面后果。
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