英首相拒绝延长英国脱欧谈判 放话要“强行退出”

外媒称，欧盟领导人 9 月 19 日至 20 日在奥地利举行峰会，移民配额计划和英国脱欧进程是两大主题。





据法国国际广播电台网站 9 月 19 日报道，虽然会议不会作出重大决定，但就英国脱欧而言，可以说是从今年 3 月以来第一次严肃认真的讨论。英国和欧盟其他成员都在加大相关准备工作的力度，以减轻英国与欧盟无法达成协议给经济造成的严重冲击。





报道称，从表面上看，谈判人员在努力商谈一项必须达成的协议，并使该协议能在英国明年 3 月 29 日脱离欧盟之前完成起草并获得通过。但实际上，自今年 4 月以来，在达成协议方面取得的进展很小。





另据英国《每日邮报》网站 9 月 20 日报道，特雷莎 · 梅 9 月 19 日晚上警告欧盟领导人，除非他们在未来两个月内就英国脱欧问题达成 “ 可行性 ” 协议，否则英国准备强行退出。





报道称，在直截了当的最后通牒中，这位首相排除了任何推迟英国在明年 3 月脱离欧盟的可能性，并说她不会考虑举行第二次公投。





特雷莎 · 梅还拒绝了欧盟关于解决北爱尔兰边界问题的最新提议，并警告欧盟领导人，称这些提议会分裂英国。





近几周来，布鲁塞尔的一些高层官员提出了将《里斯本条约》第 50 条的谈判时间延长一年的想法。随着工党和一些保守党议员在这个问题上摇摆不定，一些人甚至希望举行第二次公投。





但是，特雷莎 · 梅 19 日晚上直接对欧盟领导人说，推迟英国脱欧 “ 不是一个选项 ” 。





她说： “ 我们都意识到时间很短，但拖延或延长谈判不是选项。 ”





“ 民众已经作出了决定，我作为首相将履行这一决定。英国将于明年 3 月 29 日退出。我已经提出了认真可行的建议。 ”





欧洲理事会主席唐纳德 · 图斯克 19 日证实，欧盟 28 国领导人计划在 11 月中旬举行英国脱欧紧急峰会。





英国消息人士说，由于特雷莎 · 梅排除了延长谈判的可能性，这是最后一次赶在英国脱欧前按时达成协议的机会。





此外据路透社 9 月 20 日报道，法国总统马克龙 20 日说，英国首相特雷莎 · 梅目前提出的英国脱欧方案是不可接受的，他期待英国在 10 月前拿出新的建议，将急需解决的问题理清头绪。

马克龙说：

“

这是首相迈出的很好的和勇敢的一步，但我们今天一致同意，目前的方案是不可接受的，特别是经济方面的内容。

”





他说，英国脱欧向其他国家表明，离开欧盟会带来负面后果。

Twitter

sgnypost





