美海军舰船停靠高雄港引发猜测 台当局：为民间学术研究

台媒称，美国海军排水量3250吨的科学研究船“托马斯”号（Thomas G. Thompson （T-AGOR-23）），现正停靠于高雄港9号码头。
据台湾“中央社”10月16日报道，美国海军研究船“托马斯”号15日上午进高雄港补给。台湾地区防务主管部门负责人严德发16日表示，“托马斯”号科学研究船，由美国华盛顿大学使用，是民间性质的学术研究，跟军方无关。
报道称，美国海军研究办公室研究船“托马斯”号15日上午进高雄港补给并更换船员，将于18日清晨出港前往澳大利亚。高雄港务分公司稍早指出，“托马斯”号今年已第4次来高雄港，目的都是补给。
严德发说，“托马斯”号实际上是科学研究船，目前由美国华盛顿大学使用，完全是民间性质的学术研究，跟军方无关，不能解读与美国“国防授权法案”有关，学术研究一直都在做，“托马斯”号今年已第4次来台。
报道称，对于“托马斯”号此时来台，是否与日前CNN报道指出的那样与美军将在南海、台海周边展示军力有关。严德发表示，没有关联。
而稍早台湾地区防务部门发言人陈中吉也受访表示，“托马斯”号来台是跟台湾大学海洋研究所、大气科学系的合作研究，主要是针对区域周边，特别是海洋动态，收集相关数据，这个计划台湾大学在2017年就已经公布在网上，外界的揣测都是多余的，这是非常单纯的科学研究计划。
他说，有关船舶停靠的动态，台湾地区防务部门都有掌握。
另据台湾《自由时报》网站10月16日报道，前台军“新江”舰舰长吕礼诗在社交媒体披露相关消息时表示，“托马斯”号由美国大学暨国家海洋实验室（UNOLS）使用，并具遥控水下载具及自主式水下载具，可测量盐度、温度、压力和化学性质等水文资料。预计在本月18日晚间11时离港，该舰下个目的地为澳大利亚弗里曼特尔港，如途中须整补，也可南下至菲律宾，目前却选择在高雄港停泊，其象征意义值得观察；这种“广义的美舰”在这个敏感时间来台，引发了无限的想象空间。
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