    • 2018年10月17日

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    美海军舰船停靠高雄港引发猜测 台当局：为民间学术研究

    星期三, 十月 17, 2018 ,

    台媒称，美国海军排水量3250吨的科学研究船托马斯号（Thomas G. Thompson T-AGOR-23）），现正停靠于高雄港9号码头。

    据台湾中央社”1016日报道，美国海军研究船托马斯15日上午进高雄港补给。台湾地区防务主管部门负责人严德发16日表示，托马斯号科学研究船，由美国华盛顿大学使用，是民间性质的学术研究，跟军方无关。

    报道称，美国海军研究办公室研究船托马斯15日上午进高雄港补给并更换船员，将于18日清晨出港前往澳大利亚。高雄港务分公司稍早指出，托马斯号今年已第4次来高雄港，目的都是补给。

    严德发说，托马斯号实际上是科学研究船，目前由美国华盛顿大学使用，完全是民间性质的学术研究，跟军方无关，不能解读与美国国防授权法案有关，学术研究一直都在做，托马斯号今年已第4次来台。

    报道称，对于托马斯号此时来台，是否与日前CNN报道指出的那样与美军将在南海、台海周边展示军力有关。严德发表示，没有关联。

    而稍早台湾地区防务部门发言人陈中吉也受访表示，托马斯号来台是跟台湾大学海洋研究所、大气科学系的合作研究，主要是针对区域周边，特别是海洋动态，收集相关数据，这个计划台湾大学在2017年就已经公布在网上，外界的揣测都是多余的，这是非常单纯的科学研究计划。

    他说，有关船舶停靠的动态，台湾地区防务部门都有掌握。

    另据台湾《自由时报》网站1016日报道，前台军新江舰舰长吕礼诗在社交媒体披露相关消息时表示，托马斯号由美国大学暨国家海洋实验室（UNOLS）使用，并具遥控水下载具及自主式水下载具，可测量盐度、温度、压力和化学性质等水文资料。预计在本月18日晚间11时离港，该舰下个目的地为澳大利亚弗里曼特尔港，如途中须整补，也可南下至菲律宾，目前却选择在高雄港停泊，其象征意义值得观察；这种广义的美舰在这个敏感时间来台，引发了无限的想象空间。

    报道称，吕礼诗受访时分析，虽单纯就该舰停泊而言，本身意义并不算特殊，但在此时间来，有许多遐想空间，首先，美军航母可能在下月于东亚一带活动的传闻传出后，高雄港外海为台军方时常演习的反潜第六区，平均水深约500公尺，最深约1000公尺左右，为反潜操演适合地点，假如美国航母有意自台海通过，也可能在现有资料基础上，进一步确认水下水文。

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