特朗普：我最大的威胁是美联储 它加息太快了

上周美股遭血洗后，特朗普总统两天内三次抨击美联储，但都无法改变其年内的加息计划。
据福克斯商业新闻16日报道，当地时间16日，特朗普接受采访时又再次加重对美联储的指责，称其“最大的威胁就是美联储，因为它们加息太快了”。
特朗普：我最大的威胁是美联储
报道称，特朗普16日接受福克斯商业新闻采访时，用了迄今为止最严厉的言辞来抨击美联储。
特朗普表示，如今美国经济和股市面临的最大问题是，在美联储主席鲍威尔领导下的加息之路。
“我最大的威胁就是美联储，因为它们加息太快了”，特朗普接着说，“它是独立的，所以我不跟他（鲍威尔）说话，但我对他做的事情很不满意，因为它（加息）太快了。你看看最新的通胀数据——它们非常低。”
路透社报道称，特朗普采访中还表示，他不会解雇鲍威尔，是他任命鲍威尔接替前主席珍妮特·耶伦。此外，美联储理事会里的三名政策制定者中，有两位也是特朗普任命的：美联储监管副主席兰德尔·夸尔斯和美联储副主席理查德·克拉里达。
“我没有责怪任何人”，特朗普表示，“是我任命的鲍威尔，也许是对的，也许是错的，但是我任命了他”。
报道指出，今年为止，美联储政策制定者已三次投票决定上调短期利率，并准备在12月再次加息，维持其去年末制定的计划。此外美联储还预测，对未来两年加息节奏的预期维持不变，2019年和2020年将分别加息3次和1次。
当下较高的利率可能会通过借贷成本的提高，来影响消费者。报道称，汽车贷款利率处于9年来最高位，30年固定抵押贷款利率最近也攀升至7年来的最高水平。
《商业内幕》报道称，在过去几十年里，美国总统通常不会对美联储的利率政策发表评论，因其是独立的，且总统对美联储的施压通常还会以灾难告终。但和白宫里其他事情一样，特朗普都打破了传统。
据此前报道，上周美股遭遇载入史册的黑色星期三，创下了特朗普当选总统以来的最长连跌等多项记录。特朗普为此在两天内三次对美联储进行了一系列不同寻常的抨击，称“美联储已经疯了”、“加息是疯狂的”、且还称他们正在犯下大错误，“聪明过头了”等等。
美联储“甩锅”英国脱欧
另据法新社报道，同样也在16日这一天，鲍威尔在有关金融稳定性的会议上警告，英国“无序”脱欧可能对美国经济产生负面的连锁效应。
鲍威尔说，美国银行对英国银行存在的敞口风险较小，对欧洲银行敞口风险更为显著。“英国脱欧后，欧盟经济放缓可能会间接影响银行”。
在鲍威尔发表该言论的这一天，欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表巴尼尔（Michel Barnier）呼吁有更多时间达成协议，因为有越来越多人担心，英国可能会在未达成协议的情况下退出欧盟，这种可能性被称为“硬脱欧”。
鲍威尔还强调，英国脱欧是一个“高度复杂”的进程，其影响难以实际量化。鲍威尔告诫欧盟的政策制定者，达成有效解决方案非常重要，尤其对尚无定论的问题，比如英国脱欧后的一系列衍生问题。
此外，鲍威尔还表示，鉴于当前事态进展的不确定性，美联储支持美国银行业维持高资本水平和高风险管理标准。
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