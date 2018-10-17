特朗普：我最大的威胁是美联储 它加息太快了

上周美股遭血洗后，特朗普总统两天内三次抨击美联储，但都无法改变其年内的加息计划。

据福克斯商业新闻 16 日报道，当地时间 16 日，特朗普接受采访时又再次加重对美联储的指责，称其 “ 最大的威胁就是美联储，因为它们加息太快了 ” 。





特朗普：我最大的威胁是美联储

报道称，特朗普 16 日接受福克斯商业新闻采访时，用了迄今为止最严厉的言辞来抨击美联储。

特朗普表示，如今美国经济和股市面临的最大问题是，在美联储主席鲍威尔领导下的加息之路。

“ 我最大的威胁就是美联储，因为它们加息太快了 ” ，特朗普接着说， “ 它是独立的，所以我不跟他（鲍威尔）说话，但我对他做的事情很不满意，因为它（加息）太快了。你看看最新的通胀数据 —— 它们非常低。 ”

路透社报道称，特朗普采访中还表示，他不会解雇鲍威尔，是他任命鲍威尔接替前主席珍妮特 · 耶伦。此外，美联储理事会里的三名政策制定者中，有两位也是特朗普任命的：美联储监管副主席兰德尔 · 夸尔斯和美联储副主席理查德 · 克拉里达。

“ 我没有责怪任何人 ” ，特朗普表示， “ 是我任命的鲍威尔，也许是对的，也许是错的，但是我任命了他 ” 。





报道指出，今年为止，美联储政策制定者已三次投票决定上调短期利率，并准备在 12 月再次加息，维持其去年末制定的计划。此外美联储还预测，对未来两年加息节奏的预期维持不变， 2019 年和 2020 年将分别加息 3 次和 1 次。

当下较高的利率可能会通过借贷成本的提高，来影响消费者。报道称，汽车贷款利率处于 9 年来最高位， 30 年固定抵押贷款利率最近也攀升至 7 年来的最高水平。

《商业内幕》报道称，在过去几十年里，美国总统通常不会对美联储的利率政策发表评论，因其是独立的，且总统对美联储的施压通常还会以灾难告终。但和白宫里其他事情一样，特朗普都打破了传统。

据此前报道，上周美股遭遇载入史册的黑色星期三，创下了特朗普当选总统以来的最长连跌等多项记录。特朗普为此在两天内三次对美联储进行了一系列不同寻常的抨击，称 “ 美联储已经疯了 ” 、 “ 加息是疯狂的 ” 、且还称他们正在犯下大错误， “ 聪明过头了 ” 等等。





美联储 “ 甩锅 ” 英国脱欧

另据法新社报道，同样也在 16 日这一天，鲍威尔在有关金融稳定性的会议上警告，英国 “ 无序 ” 脱欧可能对美国经济产生负面的连锁效应。

鲍威尔说，美国银行对英国银行存在的敞口风险较小，对欧洲银行敞口风险更为显著。 “ 英国脱欧后，欧盟经济放缓可能会间接影响银行 ” 。

在鲍威尔发表该言论的这一天，欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表巴尼尔（ Michel Barnier ）呼吁有更多时间达成协议，因为有越来越多人担心，英国可能会在未达成协议的情况下退出欧盟，这种可能性被称为 “ 硬脱欧 ” 。

鲍威尔还强调，英国脱欧是一个 “ 高度复杂 ” 的进程，其影响难以实际量化。鲍威尔告诫欧盟的政策制定者，达成有效解决方案非常重要，尤其对尚无定论的问题，比如英国脱欧后的一系列衍生问题。

此外，鲍威尔还表示，鉴于当前事态进展的不确定性，美联储支持美国银行业维持高资本水平和高风险管理标准。

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