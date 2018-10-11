美国威胁将中国列为“货币操纵国”

海外媒体称，美国财政部一名高官 8 日宣称，特朗普政府对中国人民币的贬值感到关切，财政部将考虑是否要在下周发布的一份报告中将中国指为货币操纵国。





对人民币贬值表示 “ 关切 ”





据彭博新闻社网站 10 月 8 日报道，美国财长姆努钦面临来自白宫的压力，要求在该报告中正式将中国列为货币操纵国。过去半年中，人民币相对美元已下跌 9% 。





这名高官说，美国正密切关注人民币，并对最近人民币的贬值感到关切。这名官员是在一个吹风会上说这番话的。





特朗普在 7 月份的一个推文中指责中国和欧盟操纵货币。他说，这个举动会 “ 夺走我们巨大的竞争优势 ” 。





报道称，而在中美紧张关系加剧之际，中国货币出现两个月来最大跌幅。 8 日，人民币下跌 0.78% ，达到 1 美元兑 6.9260 元人民币，这是自 8 月中旬以来首次跌破 6.9 关口。





另据美国消费者新闻与商业频道网站 10 月 8 日报道，美国财政部一名高官说，美国官员对中国货币近期的贬值感到关切，并计划在一份即将发布的外汇报告中阐述有关中国政策的细节。

报道称，过去，特朗普和其他美国总统一直威胁要把中国称为 “ 货币操纵国 ” ，不过自上世纪 90 年代初以来，美国还没有采取过这类行动。





此外据香港《南华早报》网站 10 月 9 日报道，美国财政部一名高官 8 日称，美国对人民币贬值以及北京最近采取措施加强政府对汇率的管控表示担忧。





报道称，特朗普频繁指责中国 “ 操纵其货币 ” ，但美国财政部从未认定中国符合被列为货币操纵国的标准。然而，在华盛顿对华态度趋于强硬的背景下，有人猜测，上述立场可能会随着本月外汇报告的发布而改变。





据中国外交部网站 10 月 9 日发布消息，就美国对人民币贬值感到担忧的问题，外交部发言人陆慷表示： “ 在人民币汇率问题上，中方的立场和态度十分明确。我们无意通过货币竞争性贬值刺激出口，也不会把人民币汇率作为一个工具应对贸易或其他经济领域的争端。我还想说，有关说法是毫无根据的猜测，是不负责任的。 ”





欲逼中方拿出 “ 让步清单 ”





据英国《金融时报》网站 10 月 9 日报道，据两名了解中美两国谈判情况的人士说，美国官员竟要求中国拿出一份详细的所谓 “ 让步清单 ” 。





报道称，美国官员感到失望的是，他们认为北京不愿讨论与其经济和贸易政策有关的实质性 “ 结构性问题 ” 。同样令北京感到恼火的是特朗普政府反复无常，以及美国内阁官员无力通过谈判达成有约束力的协议。





美国官员表示，他们需要中国早早地在 11 月 30 日举行二十国集团峰会之前作出回应，以便为两国元首之间举行实质性贸易会谈铺平道路。





另据香港《南华早报》网站 10 月 9 日报道，美国财政部一名高官 8 日称，中美贸易谈判的高级代表不太可能在本周于印尼巴厘岛举行的一个国际金融官员的重要会议期间会面。





这位官员说，美国财长姆努钦将不会与中国国务院副总理刘鹤会面，因为刘鹤预计不会出席本周举行的国际货币基金组织和世界银行年会以及将于 12 日举行的二十国集团财长和央行行长会议。





这位高官说，姆努钦可能会与中国财政部和央行官员举行双边会谈，但这些会谈不会集中于贸易问题。





另一位不愿透露姓名的美国官员说，目前持续的中美贸易争端 “ 没有发生任何变化 ” 。





另据德国外交政策网站 10 月 8 日报道，美国政府打算将欧盟紧紧拉入反华经济阵营。美国商务部长罗斯最近的讲话体现出这一点。据称，华盛顿准备在正与欧盟谈判的自贸协定中加入一项退出条款，即如果欧盟与中国达成贸易协定，将导致美欧自贸协定终止。罗斯将该条款称作阻止欧盟与北京更密切合作的一剂 “ 毒丸 ” 。





报道称，先例是美国、加拿大和墨西哥不久前达成的协定。该协定规定，如果三个缔约国中的一国与某个 “ 非市场经济国家 ” 签署贸易协定，则其他两国可在 6 个月内退出美加墨协定并组成两国联盟 —— 将与 “ 非市场经济国家 ” 合作的国家排除在外。此处所指的就是中国。





美对华政策出现转折点





西班牙中国政策观察网站 10 月 8 日刊登题为《彭斯针对中国的赌注》的文章称，美国继续提高反华声调。从贸易战到更大幅度的冲突，实现了跨越式的前进。副总统彭斯 4 日在立场保守的哈得孙研究所发表演讲，矛头直指北京，这标志着美国对华政策的一个转折点，不容忽视。继特朗普在联大指责中国干涉美国内政和美国选举之后，彭斯的讲话表明了一个明显不利于和敌视中国的原则立场，清楚说明特朗普不会放弃他的挑衅政策。





报道称，有几个问题需要强调。首先，彭斯表达了对台湾地区的坚定支持。对此，美国可提出与台湾地区进行军事合作，将军事交流提升至前所未有的高度，而这会被北京解读为对双边关系中最敏感问题的全面挑战。





文章还指出，彭斯还提高了对那些没事先与美国磋商就决定与中国建交国家 —— 最近一个是萨尔瓦多 —— 的批评声调。彭斯认为，未经白宫许可就进行双边谈判就是不透明和秘密的表现。从现在起这样行事的人必须承受美国人的怒火，你必须选边站。





其次，美国不会退出南海。 9 月底，美国 “ 迪凯特 ” 号驱逐舰擅自闯入南海相关岛礁海域。美国太平洋舰队还计划在 11 月进行全球军力展示，出动战舰、飞机和部队，以向中国发出警告。据美国有线电视新闻网报道，演习范围有可能会扩展至中国正在大力投资并开展外交活动的南美洲西海岸。





文章认为，彭斯的严厉指责清楚地表明，中国被认为是美国地缘政治利益的 “ 最大威胁 ” 。华盛顿准备加强施压，妄想让中国屈服并接受根据美国标准确定的双边关系。这只是一种选举技巧吗？不止如此。彭斯的严厉言论可能表明，美国对华政策发生了明显变化，已超出经济差异范畴。





文章指出，所有这些氛围令中美贸易争端的解决和关系改善的前景变得渺茫。中国对海外的投资 2017 年下降 19.3% ，对美投资更是下降 62.1% 。中国已减持 77 亿美元美国国债，这个数字还可能会进一步加大。





第二轮中美外交安全对话无限期推迟。美国、墨西哥和加拿大达成新的贸易协定，规定如果其中一国与所谓

“

非市场经济国家

”

进行自贸协定谈判，必须通知协定其他成员国，这一条款明显针对中国。这些都是令人担忧的迹象。

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